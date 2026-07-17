/वृन्दावन के निधिवन मंदिर का अनोखा सच! रात में रासलीला देखने वालों की चली जाती है आंखों की रोशनी

उत्तर प्रदेश का पावन धाम वृंदावन अपने आप में कई गहरे रहस्य समेटे हुए है. यहां की हर गली में भगवान कृष्ण की भक्ति का रंग देखने को मिलता है. लेकिन वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है, जो आस्था के साथ-साथ एक अनसुलझे रहस्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
हम बात यहां के प्रसिद्ध निधिवन मंदिर की कर रहे हैं. इस जगह को लेकर कई तरह की चमत्कारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. माना जाता है कि यहां आज भी कुछ ऐसा होता है, जिसे विज्ञान और इंसानी सोच कभी समझ नहीं पाई.
निधिवन को लेकर सदियों से ये अटूट विश्वास चला आ रहा है कि हर रात यहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पधारते हैं. कहते हैं कि कलयुग के इस दौर में भी दोनों हर रात यहां आकर गोपियों संग रासलीला रचाते हैं.
मंदिर से जुड़े लोग और स्थानीय निवासी इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं. यही वजह है कि शाम ढलते ही इस पूरे परिसर का माहौल एकदम बदल जाता है. लोग बप्पा और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होकर इस जगह को उनके हवाले कर देते हैं.
इस मंदिर का सबसे कड़ा नियम इसकी टाइमिंग को लेकर है. शाम की भव्य आरती पूरा होने के बाद निधिवन मंदिर के परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया जाता है. इसके बाद मंदिर के मुख्य द्वारों पर बड़े-बड़े ताले लटका दिए जाते हैं.
रात के समय इस पूरे जंगली इलाके में किसी भी इंसान या जानवर को रुकने की सख्त मनाही होती है. यहां तक कि मंदिर के सेवादार और पुजारी भी आरती के बाद वहां से चले जाते हैं. कोई भी इंसान रात के सन्नाटे में यहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता है.
स्थानीय लोगों के बीच इस रहस्य को लेकर एक बेहद खौफनाक चेतावनी भी प्रचलित है. कहा जाता है कि अगर किसी ने भी छिपकर रात के समय इस रासलीला को देखने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है.
मान्यताओं के अनुसार, जो कोई भी रात में यहां रुकता है, वो या तो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो बैठता है या फिर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है. कई लोग तो सदमे की वजह से अपनी जान तक गंवा बैठते हैं. इसी डर से रात में कोई भी उस तरफ झांकता तक नहीं है.
इस रहस्यमयी कहानी को सच साबित करने के लिए मंदिर में कुछ खास इंतजाम भी किए जाते हैं. हर शाम मंदिर के अंदर बने रंग महल में राधा रानी के लिए सिंगार का सामान, पान और दातुन रखी जाती है.
कमाल की बात ये है कि जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं, तो वह सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है. पान चबाया हुआ और दातुन इस्तेमाल की हुई दिखती है. ये सब देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. विज्ञान भले ही इसे अंधविश्वास कहे, लेकिन भक्तों के लिए यह बप्पा के कन्हैया रूप का साक्षात चमत्कार है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)