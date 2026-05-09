Vrishabh sankranti 2026: वृषभ संक्रांति पर इन चीजों का दान कर सूर्यदेव को करें प्रसन्न, आकर्षक होगा व्यक्तित्व!

Vrishabh sankranti 2026 Daan: वृषभ संक्रांति होते ही भीषण गर्मी पड़ने लगती है. ऐसे में सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने से आत्मबल बढ़ता है और शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है. वृषभ संक्रांति पर अगर कुछ विशेष चीजों का दान करें तो इसके अनेक लाभ भी पा सकते हैं.
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Surya dev daan punya : हिंदू धर्म में सूर्य का राशि परिवर्तन एक अति विशेष घटना है. पूरे साल में 12 बार सूर्य अपनी राशि बदलकर उस राशि की संक्रांति करते हैं. इसी तरह 15 मई 2026 को वृषभ संक्रांति होने वाली है. यानी सूर्यदेव का शुक्र की वृषभ राशि में गोचर होगा. यह ज्योतिषीय घटना अति शुभ माना जाता है. वृषभ संक्रांति होते ही भीषण गर्मी बढ़ जाती है. संक्रांति का यह दिन दान, स्नान और सूर्य की उपासना के लिए समर्पित है. इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है. इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना भी अति शुभ फलदायी माना जाता है. आइए जानते हैं वृषभ संक्रांति पर किन चीजों का दान करना चाहिए.
वृषभ संक्रांति पर क्या दान करें
घी, जल, गेहूं का दान
वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय की सेवा करें. इस दिन घी, जल, गेहूं का दान करना अति शुभ माना जाता है. ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख का संचार होता है. आर्थिक रूप से घर में समृद्धि आती है.
धन और अनाज का दान
वृषभ संक्राति पर नुकीली वस्तुओं का दान न करें. जैसे सूर्य गोचर पर चाकू, कैंची आदि दान निषेध है. चौखट पर आए किसी ब्राह्मण को इस दिन बिना जान दिए न लौटाएं. ब्राह्मण और जरुरतमंदों को कुछ रुपये या आनाज का दान दें. जीवन की समस्याओं का अंत होगा.
अन्न गुण और तांबे के बर्तन का दान
वृषभ संक्रांति पर वस्त्र, अन्न, गुड़, घी, तांबे के बर्तन और धन का दान करना अति शुभ माना जाता है. ऐसे करने से व्यक्तित्व में निखार आता है और सम्मान बढ़ता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद सच्चे मन से इन वस्तुओं का दान करें.
वृषभ संक्रांति के दिन क्या करें
नहाकर ही भोजन करें
वृषभ संक्रांति के दिन स्नान करके ही भोजन करें. नहीं तो भोजन अशुद्ध और विष के समान माना जाएगा. इस दिन जल्दी जाग जाएं और सबका सम्मान करें.
गंगा स्नान करें
वृषभ संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करें. नदी पास न हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे मिलाकर स्नान करें. इससे तन-मन की शुद्धि होगी और पुण्यफलों की प्राप्ति होगी.
सूर्यदेव को अर्घ्य दें
वृषभ संक्रांति पर स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल लेकर अर्घ्य दें. इसके अलावा लाल फूल और गुड़ डालकर भी अर्घ्य दे सकते हैं. सूर्य जैसा तेज आपके भीतर भी आएगा.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?
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