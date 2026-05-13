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Vrishabha Sankranti 2026: चाहिए सूर्य देव की कृपा? तो वृषभ संक्रांति के शुभ दिन भूलकर भी न करें ये काम

Vrishabha Sankranti 2026 Ki Date: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए वृषभ संक्रांति के शुभ दिन पर क्या करें और क्या न करें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आइए जानें इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 13, 2026, 08:35 PM IST
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Surya Dev
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Vrishabha Sankranti 2026 Kab Hai: वृषभ संक्रांति इस साल 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को है. इस दिन सूर्य देव मंगल के मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे. संक्रांति का दिन दान-पुण्य और सूर्य उपासना करने का होता है. जहां तक वृषभ संक्राति की बात करें तो सूर्य का प्रेम धन और सुख के कारक ग्रह शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करना अति शुभ और पवित्र माना जाता है. वृषभ संक्रांति आर्थिक समृद्धि के लिए, खेती किसानी कार्य के लिए और दान-पुण्य के लिए अति शुभ माना जाता है. आइए इस लेख में जानें कि वृषभ संक्राति पर क्या करें और क्या न करें ताकि पुण्य फल की प्राप्ति हो सके.

वृषभ संक्रांति शुभ मुहूर्त
वृषभ संक्रांति पुण्य काल - सुबह 05:30 बजे से लेकर सुबह 06:28 बजे तक, वृषभ संक्रांति का क्षण - सुबह 06:28 बजे.

संक्रांति के दिन क्या करें-
गंगा स्नान करें: वृषभ संक्रांति पर गंगा नदी में स्नान करें, विशेषकर गंगा नदी में स्नान करें. नदी में स्नान न कर सकें तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं और उसी पानी से स्नान करें.

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सूर्य देव को अर्घ्य दें: संक्रांति पर सुर्योदय से पहले जगें. स्नान आदि कर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जलकर अर्घ्य दें और मंत्र जाप करें. मंत्र है- "ॐ घृणि सूर्याय नमः".

अन्न धन का दान करें: संक्रांति के दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करें. दान और गायों की सेवा करने से मां लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है. पुण्य प्राप्त होता है.

पानी पिलाएं: संक्रांति का समय अति प्रभावशाली होता है और इस दिन प्यासों को पानी पिलाना व प्याऊ लगवाना शुभ फलदायी होता है. मन शांत रहता है.

संक्राति के दिन क्या न करें- 
वृषभ संक्रांति पर मन और तन को शुद्ध रखें. झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें. 
वृषभ संक्रांति पर बिना कारण विवाद न करें और दिन के समय इस न सोएं.
वृषभ संक्रांति पर सुबह देर तक न सोएं. सूर्योदय से पहले ही उठे, क्योंकि संक्रांति के दिन देर तक सोने से ऊर्जा का नाश होता है.
तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली का सेवन न करें. शराब का सेवन न करें. बहुत ज्यादा तीखा खाना न खाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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