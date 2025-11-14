Advertisement
Vrishchik Sankranti 2025: वृश्चिक संक्रांति पर करें राशि अनुसार दान, शत्रु बाधा से बचाव समेत होंगे ये बड़े लाभ!

Vrishchik Sankranti 2025 Daan According Rashi: ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव ग्रहों के राजा है और सभी राशियों पर इनका प्रभाव बहुत सूर्यदेव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं यह संक्रांति होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:56 PM IST
Vrishchik Sankranti 2025
Vrishchik Sankranti 2025

Vrishchik Sankranti 2025 Daan List: ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा गया है. सूर्यदेव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उस राशि का संक्रांति कहते हैं. सूर्य देव 16 नवंबर 2025 को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. जिससे वृश्चिक संक्रांति होगा. वृश्चिक संक्रांति के मौके पर नदी में स्नान करने और सूर्यदेव की पूजा करने का बहुत महत्व है. दरअसल इस दिन दान का करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. व्यक्तित्व में निखार आता है और शारीरिक उर्जा बढ़ती है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि वृश्चिक संक्रांति पर अपनी राशि अनुसार किन चीजों का दान करें.

वृश्चिक संक्रांति पर राशि अनुसार दान (Vrishchik Sankranti zodiac donation benefits)
मेष राशि
वृश्चिक संक्रांति पर मेष राशि के जातकों को गेहूं, लाल चना आदि का दान करना चाहिए. इससे जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. चादर और तिल का भी दान करें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर मंदिर में पूजा सामग्री दान करें. सफेद कपड़े का दान करना शुभ होगा. मानसिक तनाव दूर होगी.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर हरे कपड़े और हरे अनाज का दान करना चागिए. हरी चादर दान करना भी शुभ होता है. बिना बाधा के जातक तरक्की हासिल करते हैं.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को अगर शत्रु बाधा बनी रहती है तो इससे बचने के लिए वृश्चिक संक्रांति पर शक्कर, साबूदाना और सफेद वस्त्र दान करना चाहिए. चंद्र दोष दूर होगा और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर पीले वस्त्र जैसे कंबल, चादर आदि का दान करना चाहिए. सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी. जातक का व्यक्तित्व में निखार आएगा.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर हरा वस्त्र, उड़द दाल का दान करना शुभ होता है. इससे जातकों के भाग्य खुल सकते हैं.

तुला राशि
तुला राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर सफेद वस्त्र, रुई, राई आदि का दान करना चाहिए. ऐसा करना घर परिवार में शांति बढ़ेगी. दांपत्य जीवन से अनबन खत्म होगी.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वृश्चिक संक्रांति पर गर्म कपड़े दान करना चाहिए। इससे वृश्चिक राशि वालों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। इसके अलावा खिचड़ी दान करने से शुभ फल मिलते हैं।

धनु राशि
धनु राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर चावल, चने की दाल आदि का दान करना चाहिए. ऐसे दान करने से जातकों को विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर काले तिल से लेकर काले कंबल आदि का दान करना चाहिए. ग्रहों की शांति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को वृश्चिक संक्रांति पर काले कंबल, साबुन, वस्त्र कंघी, अन्न का दान करना चाहिए. इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और काम में आ रही बाधाओं का अंत होता है.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों को वालों को वृश्चिक संक्रांति पर गुड़ का दान करना शुभ होता है, इस दिन  साबूदाना, कंबल, सूती वस्त्र, चादर का दान करना चाहिए. इससे सम्मान बढ़ता है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Vrishchik Sankranti 2025

