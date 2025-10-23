Vrishchik Sankranti 2025: कब है वृश्चिक संक्रांति, जानें सूर्य का मंगल की राशि में प्रवेश का कैसा होगा प्रभाव, नोट करें गोचर का समय

Vrishchik Sankranti 2025 Kab Hai: भगवान सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा तो हैं ही इसके साथ ही सूर्य देव को सनातन धर्म में देवता के रूप में पूजा जाता है. इस समय सूर्य देव शुक्र ग्रह की तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. ध्यान दें कि जब भी सूर्यदेव किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे उस राशि की संक्रांति के रूप में जाना जाता है. इस तरह जब सूर्य तुला राशि से निकल कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे वृश्चिक संक्रांति कहा जाएगा. वृश्चिक संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है. इस दिन जो भा साधक सूर्योदय के समय स्नान करता है और सूर्यदेव को अर्घ्य देता है उस व्यक्ति के जीवन से रोजगार संबंधी सभी दिक्कतें दूर होती हैं और यश में वृद्धि होती है. संक्रांति के दिन तांबे के वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है.

वृश्चिक संक्रांति कब है (Vrishchik Sankranti Kab Hai)

वैदिक पंचाग के अनुसार आत्मा और पिता के कारक सूर्य देव 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01:45 बजे तुला राशि से निकलकर मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस तरह वृश्चिक संक्रांति 16 नवंबर को मनाई जाएगी. आइए जानें वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश करना किस तरह का प्रभाव देश दुनिया पर डाल सकता है और इस दिन का मुहूर्त और समय क्या होगा.

वृश्चिक संक्रांति का प्रभाव

व्यापारियों के लिए वृश्चिक संक्रांति शुभ परिणाम लेकर आ सकती है. लाभ के रास्ते खुल सकते हैं.

वृश्चिक संक्रांति के प्रभाव से वस्तुओं की लागत महंगी होने की संभावना बढ़ सकती है.

वृश्चिक संक्रांति से कई क्षेत्रों में कठिनाइयां बढ़ सकती है. समस्याएं पैसा हो सकती हैं.

वृश्चिक संक्रांति के प्रभाव से लोग में खांसी बढ़ सकती है. ठण्ड बढ़ सकता है.

वृश्चिक संक्रांति का प्रभाव देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है.

वृश्चिक संक्रांति मुहूर्त

वृश्चिक संक्रांति करण: कौलव होगा.

वृश्चिक संक्रांति दिन: रविवार होगा.

वृश्चिक संक्रांति की तारीख: 16 नवंबर 2025 होगी.

वृश्चिक संक्रांति के गोचर का समय: 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01:45 बजे होगा.

वृश्चिक संक्रांति पर चन्द्रराशि: कन्या राशि होगी.

वृश्चिक संक्रांति पर नक्षत्र: हस्त नक्षत्र होगा.

