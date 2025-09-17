Vastu Tips: पर्स में किन चीजों को रखने से हो सकते हैं कंगाल, जान लें वास्तु के जरूरी नियम
Vastu Tips: पर्स में किन चीजों को रखने से हो सकते हैं कंगाल, जान लें वास्तु के जरूरी नियम

Purse Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में पर्स को रखने के लिए खास नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि पर्स में किन चीजों को रखने से बचना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:24 PM IST
Vastu Tips: पर्स में किन चीजों को रखने से हो सकते हैं कंगाल, जान लें वास्तु के जरूरी नियम

Vastu Tips for Purse: वास्तु शास्त्र में पर्स को केवल धन रखने का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि पर्स में रखी कुछ गलत चीजें आर्थिक संकट, धन हानि और कंगाली का कारण बन सकती हैं. वास्तु शास्त्र में पर्स या तिजोरी रखने के खास नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि अगर वास्तु के अनुसार पर्स रखा जाए तो धन की कमी नहीं होती है. वहीं अगर पर्स को सही तरीके से नहीं रखा जाता है या उसमें अनावश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं, तो जीवन में कंगाली आ जाती है. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि पर्स में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.

फटे-पुराने नोट और सिक्के

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पर्स में फटे, गंदे या पुराने नोट रखना अशुभ माना जाता है. इससे धन का अपमान होता है और पैसों की बरकत खत्म हो जाती है. इसी तरह जंग लगे या टूटे सिक्के भी पर्स में नहीं रखने चाहिए.

बेकार कागज और बिल

वकई लोग पर्स में पुराने बिल, स्लिप या बेकार कागज भरकर रखते हैं. वास्तु के अनुसार यह पर्स में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धन की कमी का कारण बनता है. इसलिए इन चीजों को पर्स में भूलकर भी ना रखें.

खाने-पीने की चीजें

कुछ लोग पर्स में टॉफी, बिस्कुट या खाने की अन्य चीजें रख लेते हैं. यह आदत अशुभ मानी जाती है. पर्स में अन्न या खाद्य पदार्थ रखने से लक्ष्मी का अनादर होता है और आर्थिक नुकसान हो सकता है.

मृत व्यक्तियों की तस्वीरें

पर्स में दिवंगत परिजनों की फोटो रखना भावनात्मक रूप से सही लग सकता है, लेकिन वास्तु में इसे अशुभ बताया गया है. इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन का ठहराव होता है.

यह भी पढ़ें: घर में दुर्भाग्य और गरीबी लाते हैं ये 5 पौधे, जीवन में छा जाती है कंगाली

बेकार की चाबियां

पुरानी या टूटी-फूटी चाबियां पर्स में रखने से राहु-केतु का प्रभाव बढ़ता है. इससे अचानक खर्च बढ़ते हैं और पैसों की तंगी बनी रहती है.

अशुद्ध वस्तुएं

पर्स को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए. अशुद्ध वस्तुएं जैसे - बाल, गंदगी, या किसी भी तरह की खराब चीजें पर्स में रखने से धन की हानि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

.Vastu Tips

