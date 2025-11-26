Advertisement
Dhan Prapti Upay: पैसा खींचकर लाती हैं ये 5 पौराणिक चीजें, घर-परिवार में बरसेगी खुशहाली

Dhan Prapti Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ प्राचीन वस्तुओं को घर में उचित स्थान पर रखने से न सिर्फ घर का वास्तु संतुलित होता है, बल्कि जीवन में धन, सुख और शांति भी बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं 5 खास वास्तु टिप्स.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:27 PM IST
Dhan Prapti Upay: पैसा खींचकर लाती हैं ये 5 पौराणिक चीजें, घर-परिवार में बरसेगी खुशहाली

Dhan Prapti Upay: वास्तु शास्त्र में ऊर्जा को जीवन की प्रगति और सुख-समृद्धि का मूल माना गया है. माना जाता है कि हमारे आसपास निरंतर एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जो हमारे विचारों, स्वभाव और मानसिक अवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है. अगर यह ऊर्जा सकारात्मक हो, तो जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं, बाधाएं कम होती हैं और घर में सुख-शांति का वातावरण बनता है. वास्तु में कुछ प्राचीन एवं शुभ वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की प्राप्ति में भी मदद मिलती है. आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में.

घर में रखें श्रीमद्भगवद्गीता

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गीता का होना बेहद शुभ माना जाता है. इसे पढ़ने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है. जब मन केंद्रित और मजबूत होता है, तो इंसान अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लगता है और जीवन में उन्नति के अवसर बढ़ते हैं.

तिजोरी में रखें चांदी का सिक्का

चांदी का सिक्का चंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है. शांत मन और स्थिर विचार चंद्रमा की ही देन हैं, जो सही निर्णय लेने में मदद करते हैं. रोजाना चांदी के सिक्के पर रोली का तिलक लगाकर इसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन की वृद्धि का रास्ता खुलता है.

पांच कौड़ियां माता लक्ष्मी के पास रखें

समुद्र से उत्पन्न कौड़ियों का सीधा संबंध देवी लक्ष्मी से माना गया है. धन लाभ के लिए कौड़ी को अत्यंत शुभ माना जाता है. पांच कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर इन्हें घर के मंदिर में लक्ष्मी माता के पास रखने से आर्थिक स्थिरता और बरकत बढ़ती है.

यह भी पढ़ें: Ank Jyotish: पति-पत्नी के रिश्ते में लीडर होती हैं इस मूलांक की महिलाएं, जानें क्या हैं इनकी खासियतें

तिजोरी में रखें हल्दी की गांठ

हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती है. मान्यता है कि जहां विष्णु का वास होता है, वहां लक्ष्मी भी अवश्य रहती हैं. इसलिए धन लाभ और लक्ष्मी कृपा के लिए तिजोरी में हल्दी की गांठ रखना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है.

घर में लगाएं गुलाब का पौधा

मां लक्ष्मी को गुलाब और कमल दोनों अत्यंत प्रिय हैं. घर में गुलाब का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वातावरण सुगंधित रहता है. इससे लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होती है. ध्यान रखें कि गुलाब के पौधे को बेडरूम में न रखें, क्योंकि इसके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं. इसे बालकनी, छत या आंगन में लगाना श्रेष्ठ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

dhan Prapti upay

