मकर संक्रांति पर काले कपड़े पहनना क्‍यों शुभ? जबकि पूजा-पाठ, त्‍योहार में वर्जित है काला रंग

मकर संक्रांति पर काले कपड़े पहनना क्‍यों शुभ? जबकि पूजा-पाठ, त्‍योहार में वर्जित है काला रंग

Makar Sankranti 2026 :  मकर संक्रांति पर्व धर्म और ज्‍योतिष दोनों में बहुत अहम माना गया है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं. वैसे तो पूजा-पाठ, त्‍योहार में काला रंग पहनना अशुभ होता है लेकिन मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जिसमें खासतौर पर काला रंग पहना जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:25 AM IST
मकर संक्रांति पर काले कपड़े पहनना क्‍यों शुभ? जबकि पूजा-पाठ, त्‍योहार में वर्जित है काला रंग

Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर्व पूरे देश में मनाते हैं, हालांकि इसके नाम अलग-अलग राज्‍यों में अलग-अलग हैं. साथ ही इसे मनाने के तरीके भी अलग-अलग हैं. लेकिन प्रमुख तौर पर यह सूर्य की आराधना और नई फसल के आने की खुशी का पर्व है. ज्‍योतिष के अनुसार जब सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं. इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं. बता दें कि सूर्य देव एक समय में दक्षिणायन और दूसरे समय में उत्तरायण होते हैं. इस साल सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए मकर संक्रांति​ का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा. आमतौर पर किसी भी त्‍योहार पर, पूजा-अनुष्‍ठान के मौके पर काले कपड़े पहनने की मनाही की जाती है. यहां तक कि मंदिर में नीले-काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े पहनना शुभ होता है. 

मकर संक्रांति पर क्‍यों पहनना चाहिए काला रंग? 

मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने शत्रु ग्रह शनि की राशि मकर में आते हैं. काले रंग का संबंध शनि ग्रह से है इसलिए इस दिन काला रंग पहनना शनि की विशेष कृपा दिलाता है. महाराष्‍ट्र समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्‍यों में खासतौर पर मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: उच्‍च राशि मकर में मंगल का गोचर, धन के साथ जमीन-जायदाद में होगी बढ़ोतरी, करियर में आएगा बड़ा उछाल

इसके अलावा मकर संक्रांति पर्व को ऋ​तु परिवर्तन का पर्व माना जाता है. सूर्य के उत्तरायण होने के साथ सर्दियों का मौसम खत्म होने लगता है और पतझड़ की शुरुआत हो जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का दिन बहुत ठंडा दिन होता है, ऐसे में काले रंग के कपड़े पहनना शरीर को गर्मी देते हैं. इसलिए मकर संक्रांति से एक दिन पहले और मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है.

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

तिल-गुड़, खिचड़ी खाने की परंपरा 

इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल-गुड़ और खिचड़ी खाई जाती है. जिसके कारण इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं. इस दिन घरों में चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है. यह सेहत के लिए बेहद लाभकारी होती है. साथ ही तिल और गुड़ भी शरीर को गर्माहट देते हैं. इसलिए ठंड में इनका सेवन करना बहुत अच्‍छा होता है. साथ ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और गरीबों को खिलाने से भगवान सूर्य देव और शनि समेत सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है.

यह भी पढ़ें: सपने में अर्थी देखना बेहद खास, देता है करियर, धन-दौलत, सेहत-उम्र से जुड़ा अहम संकेत

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

