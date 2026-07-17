/टूट गई चूड़ियां कलाई में... अपशकुन या बड़ी मुसीबत टलने का इशारा? जानें क्या कहता है ज्योतिष और विज्ञान

भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व है. सदियों से कांच की चूड़ियों को सुहाग और सौभाग्य की सबसे बड़ी निशानी माना जाता रहा है.
यही वजह है कि शादीशुदा महिलाएं बड़े चाव से हाथों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहनती हैं. लेकिन कई बार काम करते हुए या अचानक ही ये चूड़ियां कलाई में टूट जाती हैं.
चूड़ी के टूटते ही अक्सर महिलाओं का मन घबरा जाता है और वे किसी अनहोनी के डर से परेशान होने लगती हैं. पर क्या वाकई कांच की चूड़ी का टूटना कोई अपशकुन है या इसके पीछे कोई दूसरा सच छिपा है. आइए ज्योतिष और विज्ञान के नजरिए से इसे आसान भाषा में समझते हैं.
आज के समय के ज्योतिषियों और जानकारों का इस बारे में एक बिल्कुल नया और सकारात्मक नजरिया है. उनका कहना है कि कांच की चूड़ी का टूटना किसी आने वाली मुसीबत का इशारा नहीं है.
इसके विपरीत ये इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो अब टल चुका है. पुरानी मान्यताओं से अलग आज के अच्छें विचारों के अनुसार यह माना जाता है कि चूड़ी ने आपके हिस्से की नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर ले लिया.
इसी वजह से वह खुद टूट गई और आपको सुरक्षित बचा लिया. वैसे भी हमारे यहां कांच का टूटना इस बात का संकेत माना जाता है कि कोई बड़ी बला टल गई है.
अगर हम अपनी पुरानी लोक मान्यताओं की बात करें, तो उनमें चूड़ी के टूटने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था. पुराने समय के लोग इसे सीधे वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखते थे.
उनका मानना था कि अगर सुहाग की चूड़ी अचानक खटक कर टूट जाए, तो पति पर कोई संकट आ सकता है या शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां बढ़ सकती हैं.
इस वजह से घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं चूड़ी टूटने पर काफी चिंतित हो जाती थीं. इस पुरानी सोच के कारण ही आज भी कई महिलाओं के मन में चूड़ी टूटने को लेकर एक अनजाना सा डर बैठ जाता है, जो कि सिर्फ एक वहम है.
धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं को एक तरफ रख दें, तो इस घटना के पीछे एक बेहद साधारण वैज्ञानिक कारण भी है. हम सब जानते हैं कि कांच एक बहुत ही नाजुक और कमजोर चीज होती है.
घर के रोजमर्रा के काम करते समय जरा सा भी झटका लगने या दीवार से हाथ टकराने पर कांच की चूड़ी का टूटना बेहद सामान्य बात है. इसे किसी भी तरह के अपशकुन या बड़ी अनहोनी से जोड़ना पूरी तरह से गलत है.
विज्ञान के अनुसार यह सिर्फ एक भौतिक घटना है, जिसका किसी के भाग्य या भविष्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता है.
चूड़ी टूटने पर डरने या घबराने के बजाय सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. कांच जब टूटता है, तो उसके बेहद बारीक टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं, जो आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देते.
ये छोटे टुकड़े पैर में चुभ सकते हैं या घर के बच्चों को चोट पहुंचा सकते हैं. इसलिए जैसे ही कोई चूड़ी टूटे, बिना किसी डर के तुरंत उस जगह को अच्छे से साफ कर लें.
अपने मन से हर तरह की शंका को बाहर निकाल दें और इसे केवल एक साधारण घटना मानकर जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)