इस रत्न को पहनते ही खुल जाती है सिंह राशि के Gen-Z जातकों की किस्मत, होती है चौतरफा तरक्की
Leo zodiac Gen Z people Gemstone: रत्न शास्त्र में हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए विशेष रत्नों का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं कि सिंह राशि से जुड़े Gen-Z जातकों के लिए कौन सा एक रत्न लकी साबित होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:02 PM IST
Leo zodiac Gen Z people Gemstone: हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ स्मूथ चले, बिना ज्यादा ड्रामा और प्रॉब्लम्स के. लेकिन कभी-कभी लगता है जैसे सारी मुश्किलें एक साथ हमारी लाइफ में एंट्री ले लेती हैं. ऐसे में दिमाग में सवाल आता है – “भगवान, मेरे साथ ही क्यों?” असल में ये सब सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं है, इसका कनेक्शन आपकी कुंडली के ग्रहों से है. जब ग्रह अपनी चाल में बदलाव करते हैं, तो उसका सीधा असर आपकी लाइफ पर पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप समय रहते अपनी राशि के मुताबिक, सही रत्न पहन लें, तो निगेटिव ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगेंगे. आइए जानते हैं कि सिंह राशि के Gen-Z जातकों के लिए कौन सा रत्न लकी साबित होता है. 

सिंह राशि वालों के लिए परफेक्ट रत्न

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिंह राशि का ग्रह स्वामी है सूर्य देव, और इसका राशि चिन्ह है, जो कि शक्ति का प्रतीक है. आपके लकी नंबर हैं 1, 5 और 9. वहीं लकी कलर्स हैं गोल्डन, ऑरेंज, क्रीम और रेड. इस राशि से जुड़े Gen-Z जातकों के लिए बेस्ट रत्न पन्ना है. इस रत्न को पहनने ही आपकी पर्सनैलिटी में चार्म और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा.साथ ही लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ भी बढ़ाएगा. इसके अलावा सिंह राशि वाले ओपल, डायमंड और पुखराज भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रखें- इनमें से कोई भी रत्न पहनने से पहले एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लें. 

सूर्य की पावर को बूस्ट करने के लिए

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजिशन स्ट्रॉन्ग हो, तो माणिक्य (Ruby) आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. ये न सिर्फ आपके करियर में ग्रोथ लाएगा, बल्कि आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर पहुंचा देगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

