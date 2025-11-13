Wedding Card Tips: शादी की कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की फोटो लगाना शुभ या अशुभ, छपवाते समय किन दो बातों का रखें ध्यान!

Wedding Card Vastu Tips In Hindi: हिंदू धर्म में विवाह एक बड़ा मांगलिक कार्यक्रम है जिसमें दो लोगों के साथ ही दो परिवारों का मिलन होता है. यह दो लोगों के जीवन की नई शुरुआत होती है. ऐसे में जरूरी है कि शादी से जुड़ी हर एक चीज को लेकर सतर्क रहें. शादी क्या शुभ और करना अशुभ हो सकता है इसका पूरा ध्यान रखें. ताकि इस महत्वपूर्ण और यादगार दिन पर कोई विघ्न बाधा न आ सके. इसके साथ वैवाहिक जीवन भी सूखपूर्वक बीते. आइए इस कड़ी में जानें शादी का कार्ड छपवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें.

दूल्हा-दुल्हन की फोटो लगाना शुभ या अशुभ

शादी का कार्ड, विवाह निमंत्रण पत्र या वेडिंग कार्ड को लेकर कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए. ध्यान दें कि नया फैशन है कि लोग शादी की कार्ड में दुल्हा दुल्हन की फोटो प्रिंट करवाते हैं. लेकिन ऐसा करवाना वास्तु अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से वर वधु को नजर दोष लग सकता है और वैवाहिक जीवन बाधाओं से घिर सकता है. ऐसे में भूलकर भी कार्ड पर जोड़े की तस्वीर न लगाएं.

भगवान गणेश की फोटो लगाना शुभ या अशुभ

ऐसा हमेशा से होता है कि शादी के कार्ड पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी जाती है जिसे लेकर मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. ध्यान दें कि कार्ड बांटा जाता है और फिर कुछ दिन बाद लोग कार्ड को जहां तहां फेंक देते हैं. कूड़े में या कहीं भी गंदी जगह पर. ऐसे करने से गणेश जी का अपमान होता है. ऐसे में वास्तु अनुसार गणेश की फोटो कार्ड पर न छपवाएं. बल्कि गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए कार्ड के अंदर ही ‘श्री गणेशाय नमः’ या ‘शुभ मंगलम’ जैसे वाक्य लिखाए जा सकते हैं.

शादी के कार्ड का सही रंग

शादी का कार्ड सोच समझ कर चुनें. वास्तु के अनुसार, शादी का कार्ड लाल, पीला, केसरी, या सफेद रंग का ही प्रिंट करवाएं. ये रंग शुभ माने जाते हैं. वहीं शादी का कार्ड कभी भी नीले, ग्रे, हरा या काले रंग का न छपवाएं. इससे रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और भगवान का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

