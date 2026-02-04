Advertisement
Wedding dates 2026: अब फटाफट होंगे मांगलिक कार्य, आज से शुरू हो गई हैं शुभ तिथियां

Wedding dates 2026: इस वर्ष शुभ मुहूर्त की शुरुआत आज से यानी चार फरवरी से शुरू हो गया है जिसके बाद से सभी शुभ कार्यों को संपन्न किया जा सकेगा. आइए जानें साल 2026 में शादियों के मुहूर्त के बारे में.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:56 AM IST
Wedding dates 2026: सनातन धर्म में किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है. विशेषकर विवाह जैसे बड़े मांगलिक कार्यों के लिए तो शुभ मुहूर्त का होने अनिवार्य माना गया है. इसी तरह से साल 2026 के शुभ मुहूर्त आज यानी 4 फरवरी से शुरू हो चुका है. आइए इस कड़ी में जानें फरवरी में विवाह समेत सभी शुभ कार्यों के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं और खरमास कब से कब तक रहेगा.

साल भर के शादी के लिए शुभ मुहूर्त
इस साल शुभ मुहूर्त 4 फरवरी यानी आज से शुरू हो गई है हालांकि साल का पहला विवाह मुहूर्त गुरुवार 5 फरवरी 2026 को है. साल का अंतिम विवाह मुहूर्त 6 दिसंबर को है. शादी के लिए मुहूर्त फरवरी में 12, मार्च में 8, अप्रैल में 8 और मई में भी 8 शुभ तिथियां हैं. विशेष रूप से फरवरी 2026 की बात करें तो शादी के लिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं:- 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26.

सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही लगेगा खरमास
14 मार्च से 13 अप्रैल तक कोई मांगलिक कार्य या विवाह नहीं होंगे. 14 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक खरमास लगा रहेगा जिसके कारण शादियां नहीं होंगी. सूर्य के मीन राशि में गोचर करने से खरमास शुरू होगा और इस समयावधि में सभी मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा. 

तुलसी विवाह से शुरू होंगे मांगलिक कार्य
हर साल 15 जनवरी को जब धनुर्मास समाप्त होता है तो विवाह मुहूर्त शुरू हो जाता है लेकिन शुक्र ग्रह के अस्त होने से इस बार जनवरी में विवाह मुहूर्त नहीं पड़े. इसके अलावा 25 जुलाई 2026 से जब चातुर्मास शुरू हो जाएगा तब 20 नवंबर तक यही स्थिति रही और विवाह नहीं होंगे. देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह के साथ विवाह मुहूर्त शुरू हो जाएंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Wedding dates 2026

