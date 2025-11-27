Advertisement
Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

Astro Tips For Gift: शादी के सीजन में लोग किसी शादी में जाकर दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए गिफ्ट जरूर देते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कौन से गिफ्ट बिल्कुल न दें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 27, 2025, 09:00 PM IST
Astro Tips For Wedding Gift
Astro Tips For Wedding Gift

Astro Tips For Wedding Gift: विवाह एक अति शुभ और मांगलिक समारोह है. इस मौके पर लोग दुल्हन को उपहार देकर उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं. हालांकि इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर कौन से उपहार दूल्हा दुल्हन को नहीं देना चाहिए और किन गिफ्ट को देने से कपल के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. जीवन में सौभाग्य बढ़ता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

दूल्हा दुल्हन को कौन सी चीजें गिफ्ट में न दें
काले रंग की वस्तुएं
काले रंग के किसी भी चीज को गिफ्ट में न दें, जैसे काले कपड़ें या काली चूड़ी, जूते, चप्पल या घड़ी आदि. काला रंग जीवन में नकारात्मकता ला सकता है ऐसे में दूल्हा दुल्हन को काली चीजें गिफ्ट में न दें. 

परफ्यूम
किसी भी दूल्हा दुल्हन को उपहार में परफ्यूम न दें. इससे जीवन में अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कपल के जीवन में अस्थिरता बढ़ने लगती है. 

पर्स
शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन को उपहार में कभी भी पर्स नहीं देना चाहिए. गिफ्ट में पर्स गिफ्ट में देने से कपल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. धन टिकता और जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है. 

दूल्हा दुल्हन को कौन से गिफ्ट दें

  • कुछ चीजें उपहार में देने से दूल्हा दुल्हन के जीवन पर शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जीवन में सुख का संचार होता है. आइए जानें ये चीजें कौन सी है.

  • तुलसी का पौधा उपहार में दें. इससे घर में सकारात्मकता, शांति आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

  • धातु का कछुआ अगर शादी में कपल को गिफ्ट दें तो समृद्धि और स्थिरता जीवन में बनी रहती है. 

  • तांबे और पीतल के बर्तन भी दूल्हा दुल्हन को उपहार में दें, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और धन वृद्धि होती है.

  • मिट्टी के बर्तन अगर गिफ्ट दें तो इससे वैवाहिक जीवन में शुभ घटनाएं होती हैं.

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

