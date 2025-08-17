Gen Z Astro: कौन किस पर भारी, मेष राशि के 'जेन जी' या 'मिलेनियम', एक बगावती तो दूसरा खुद बनाता है अपने रूल!
Advertisement
trendingNow12885490
Hindi Newsधर्म

Gen Z Astro: कौन किस पर भारी, मेष राशि के 'जेन जी' या 'मिलेनियम', एक बगावती तो दूसरा खुद बनाता है अपने रूल!

Gen Z Astro: जेन जी मेष राशि वाले और मिलेनियल मेष राशि वाले लोगों में से कौन से जातक किस पर भारी हैं, मेष राशि के 'जेन जी' या 'मिलेनियम' में क्या बेसिक अंतर हैं, आइए इस कड़ी में इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z Aries People
Gen Z Aries People

Generation Z Aries and Millennial Aries: जेन जी मेष राशि वाले और मिलेनियल मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, इन जातकों के बीच क्या बेसिक अंतर होता है, इस कड़ी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे. मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मेष राशि का स्वाभव कैसा होता है और इन लोगों में कौन से ऐसे गुण होते हैं जो इन्हें अन्य राशि के जातकों से अलग बनाते हैं, हम इस कड़ी में इस बारे में भी विस्तार से जानेंगे. 

सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं-
मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं जो एक उग्र ग्रह के रूप में जानें जाते हैं. मंगल क्रोध, आवेग, रक्त, पराक्रम और उत्साह के कारक है. मंगल की राशि होने के कारण मेश राशि के जातकों में भी ये सभी गुण देखे जा सकते हैं. मेष राशि के जातक उत्साह से भरे हुए और जीवन की नई ऊर्जा का खुद में संचार करने वाले होते हैं. तेज तर्रार, आजादी से अपने काम करने ये जातक किसी डरते नहीं और रिस्क लेते हुए साहस का प्रदर्शन करते हैं. राशि चक्र की पहली राशि होने के नाते इनके अंदर बच्चों की तरह उत्सुकता भरी होती है. ये जातक अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और अपने विचारों से समझौता नहीं करते हैं.

मिलेनियल मेष राशि के लोग कैसे होते हैं
मिलेनियल मेष राशि वाले लोग सफलता पाने के लिए जुनूनी और उस्ताह से भरे होते हैं लेकिन इसके लिए वो एक एक स्टेप करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं. प्यार के मामले में अपनी दिल की बात खुलकर कहते हैं और इनकी यही बात कभी कभी इनका काम बिगाड़ देती है. छोटी या बड़ी बात हो मेष राशि के मिलेनियल जातक बगावत करने से पीछे नहीं हटते हैं. मिलेनियल मेष राशि के जातक हमेशा से रूल ब्रेकर के रूप में देखे जाते रहे हैं.  ये जातक बहुत जोशीले और जिद्दी हो सकते हैं. इन्हें अपना  अपमान बर्दाश्त नहीं होता और ये लोग अपना बदला जरूर लेते हैं. 

जेन ज़ी मेष राशि के लोग कैसे होते हैं
जेनरेशन जी मेष राशि के जातक मिलेनियल वाले जातकों से छोड़ा अलग होते हैं. हालांकि ये जरूर है उनका मूल स्वभाव एक जैसा ही होता है. जेनरेशन जी मेष राशि के जातक इतने मूडी हो सकते हैं कि अगर नौकरी करते समय जगह से उनकी वाइब मैच नहीं हुई तो वो उसी समय अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं लेकिन काम के लिए जुनूनी इतने होते हैं कि अभी के अभी एक बड़ा बिजनेस का प्लान बनाकर उस पर काम शुरू कर दें.  मिलेनियल की तरह एक एक करके सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं बल्कि अपनी सफलता की सीढ़ी खुद तैयार करते हैं, खुद ही रास्ता बनाते हैं. अपने मन का काम करने के लिए न तो उन्हें किसी की इजाजत चाहिए और न ही इसके लिए ये जातक न तो लंबा इतजार कर सकते हैं. जेनरेशन ज़ेड मेष राशि वाले लोग न तो किसी का रूल मानके और न तो एक ही ढर्रे पर चलते हैं बल्कि ये जातक पूरी रूल बुक ही बदल डालते हैं. ये जातक सामने वाले पर इस तरह हावी होते हैं कि इन्हें रोकने की हिम्मत भी कोई जुटा नहीं सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukrawar Upay: शुक्रवार को घर में रख दें यह चमत्कारी पोटली, भरने लगेगा आपका बैंक अकाउंट!

और पढ़ें- Laddu Gopal: क्या घर में दो लड्डू गोपाल को रखना सही? जानें क्या कहते हैं नियम!

और पढ़ें- Vastu Tips: पानी की बर्बादी खोलती है दुर्भाग्य के दरवाजे, जानें कौन-सा ग्रह करता है तबाही शुरू!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: 18 अगस्त तक बंद रहेंगे जम्मू संभाग के स्कूल, मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: 18 अगस्त तक बंद रहेंगे जम्मू संभाग के स्कूल, मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला
;