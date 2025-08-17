Gen Z Astro: कौन किस पर भारी, मेष राशि के 'जेन जी' या 'मिलेनियम', एक बगावती तो दूसरा खुद बनाता है अपने रूल!

Generation Z Aries and Millennial Aries: जेन जी मेष राशि वाले और मिलेनियल मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, इन जातकों के बीच क्या बेसिक अंतर होता है, इस कड़ी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे. मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मेष राशि का स्वाभव कैसा होता है और इन लोगों में कौन से ऐसे गुण होते हैं जो इन्हें अन्य राशि के जातकों से अलग बनाते हैं, हम इस कड़ी में इस बारे में भी विस्तार से जानेंगे.

सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं-

मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं जो एक उग्र ग्रह के रूप में जानें जाते हैं. मंगल क्रोध, आवेग, रक्त, पराक्रम और उत्साह के कारक है. मंगल की राशि होने के कारण मेश राशि के जातकों में भी ये सभी गुण देखे जा सकते हैं. मेष राशि के जातक उत्साह से भरे हुए और जीवन की नई ऊर्जा का खुद में संचार करने वाले होते हैं. तेज तर्रार, आजादी से अपने काम करने ये जातक किसी डरते नहीं और रिस्क लेते हुए साहस का प्रदर्शन करते हैं. राशि चक्र की पहली राशि होने के नाते इनके अंदर बच्चों की तरह उत्सुकता भरी होती है. ये जातक अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और अपने विचारों से समझौता नहीं करते हैं.

मिलेनियल मेष राशि के लोग कैसे होते हैं

मिलेनियल मेष राशि वाले लोग सफलता पाने के लिए जुनूनी और उस्ताह से भरे होते हैं लेकिन इसके लिए वो एक एक स्टेप करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं. प्यार के मामले में अपनी दिल की बात खुलकर कहते हैं और इनकी यही बात कभी कभी इनका काम बिगाड़ देती है. छोटी या बड़ी बात हो मेष राशि के मिलेनियल जातक बगावत करने से पीछे नहीं हटते हैं. मिलेनियल मेष राशि के जातक हमेशा से रूल ब्रेकर के रूप में देखे जाते रहे हैं. ये जातक बहुत जोशीले और जिद्दी हो सकते हैं. इन्हें अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होता और ये लोग अपना बदला जरूर लेते हैं.

जेन ज़ी मेष राशि के लोग कैसे होते हैं

जेनरेशन जी मेष राशि के जातक मिलेनियल वाले जातकों से छोड़ा अलग होते हैं. हालांकि ये जरूर है उनका मूल स्वभाव एक जैसा ही होता है. जेनरेशन जी मेष राशि के जातक इतने मूडी हो सकते हैं कि अगर नौकरी करते समय जगह से उनकी वाइब मैच नहीं हुई तो वो उसी समय अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं लेकिन काम के लिए जुनूनी इतने होते हैं कि अभी के अभी एक बड़ा बिजनेस का प्लान बनाकर उस पर काम शुरू कर दें. मिलेनियल की तरह एक एक करके सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं बल्कि अपनी सफलता की सीढ़ी खुद तैयार करते हैं, खुद ही रास्ता बनाते हैं. अपने मन का काम करने के लिए न तो उन्हें किसी की इजाजत चाहिए और न ही इसके लिए ये जातक न तो लंबा इतजार कर सकते हैं. जेनरेशन ज़ेड मेष राशि वाले लोग न तो किसी का रूल मानके और न तो एक ही ढर्रे पर चलते हैं बल्कि ये जातक पूरी रूल बुक ही बदल डालते हैं. ये जातक सामने वाले पर इस तरह हावी होते हैं कि इन्हें रोकने की हिम्मत भी कोई जुटा नहीं सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

