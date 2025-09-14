Tulsi Mala Niyam: बहुत चमत्कारी है तुलसी माला, जान लें इसे धारण करने से जुड़े 5 नियम, नहीं तो होगी हानि!

Tulsi Mala Benefits: तुलसी माला धारण करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. आध्यात्मिक के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी होता है. तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और तुलसी पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. इस तरह तुलसी माला धारण करने से एक साथ मां लक्ष्मी और विष्णु दी दोनों की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानें तुलसी माला धारण करने के क्या नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है.

शुद्धता का रखें ध्यान

तुलसी माला को धारण करते समय सबसे पहले गंगाजल से धोकर माला को शुद्ध कर लें. खुद भी पहले स्नान आदि से निवृत हो जाएं और साफ कपड़ा पहनें. इसके बाद तुलसी माला को शुद्ध मन से धारण करें.

तुलसी माला पहते समय मंत्र जाप

तुलसी की माला जो भी व्यक्ति धारण करता है उसे माला धारण करते समय एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए. मंत्र है- ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इसके अलावा हरे कृष्ण जा प भी करते रहें

Add Zee News as a Preferred Source

खाद्य पदार्थ

जो भी व्यक्ति तुलसी माला पहनता हो उसे मांसाहारी भोजन का सेवन कतई नहीं करना चाहिए. न तो शराब या अन्य कोई नशीले पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए.

किन स्थानों पर ना जायें इसे पहनकर

तुलसी माला को पहनकर कुछ स्थानों पर जाना वर्जित होता है. जैसे- श्मशान घाट या अंतिम संस्कार में न जाएं. बूचड़खाने में न जाएं. नित्य क्रिया के दौरान इस माला को उताकर ही शौचालय जाएं.

तुलसी माला धारण करने के लाभ

तुलसी माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है.

तुलसी की माला धारण करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

तुलसी माला पहनने से व्यक्ति के जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है.

तुलसी माला पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है.

रमा तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है.

तुलसी माला पहनने वाले व्यक्ति को बुरी नजर नहीं लगती है. मन और आत्मा पवित्र रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- स्पष्ट केतु का पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद में गोचर, इन 3 राशि वालों को मालामाल करेगा छाया ग्रह, अकूत संपत्ति पाएंगे जातक

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम