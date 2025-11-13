Advertisement
केवल गुरुवार ही नहीं, इन दिनों में भी कपड़े धोना होता है अशुभ, घर से चला जाता है धन और सुख-शांति

Inauspicious day to wash clothes astrology: हिंदू धर्म में हर काम के लिए सही समय और दिन बताए गए हैं. भले ही रोजमर्रा के काम हों या खास शुभ-मांगलिक काम, सही समय पर करना ही शुभ फल देता है. जानिए हिंदू धर्म में कपड़े धोने के लिए कौनसे दिन बेहद अशुभ माने गए हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:24 AM IST
Clothes washing day : लॉन्‍ड्री करना या कपड़े धोना रोजमर्रा का काम है लेकिन यह घर की आर्थिक स्थिति, भाग्‍य और रिश्‍तों तक पर गहरा असर डालता है. इसलिए हिंदू धर्म में कपड़े धोने के लिए भी शुभ-अशुभ दिन और समय बताया गया है. वरना धन की देवी मां लक्ष्‍मी और सुख-सौभाग्‍य के दाता भगवान श्रीहरि विष्‍णु नाराज हो जाते हैं. जिससे अनचाही घटनाएं, मुसीबतें, कंगाली झेलनी पड़ती है. वहीं शुभ दिनों में कपड़े धोने, बाल धोने से घर में बरकत रहती है, धन-समृद्धि, सौभाग्‍य बढ़ता है. 

किस दिन कपड़े धोना अशुभ 

हिंदू धर्म में कुछ दिनों को कपड़े धोने के लिए वर्जित किया गया है. यदि सप्‍ताह के इन दिनों या तिथियों में कपड़े धोएं जाएं तो दुर्भाग्‍य पीछे पड़ जाता है. घर में पैसा नहीं टिकता है, हमेशा झगड़े-कलह होते हैं. घर के लोगों की तरक्‍की रुक जाती है. जानिए सप्‍ताह के किन दिनों और महीने की किन तिथियों पर कपड़े नहीं धोने चाहिए. 

गुरुवार - गुरुवार का दिन कपड़े धोने के लिए सबसे अशुभ माना गया है. हिंदू धर्म-शास्‍त्रों में गुरुवार के दिन क्षौर कर्म करने की मनाही की गई है. यानी कि इन दिन ना तो बाल धोने चाहिए, ना बाल-नाखून काटने चाहिए, ना कपड़े धोने चाहिए और ना ही घर की साफ-सफाई करनी चाहिए. इसके अलावा शनिवार को भी कपड़े धोने की मनाही की गई है. ऐसा करने से कामों में रुकावट आती है. बनते हुए काम रुक जाते हैं. 

अमावस्‍या- पूर्णिमा तिथि - हिंदू धर्म में अमावस्‍या और पूर्णिमा तिथि को बेहद महत्‍वपूर्ण माना गया है. इस दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करना, पूजा-पाठ, जाप, दान-पुण्‍य करना अति उत्‍तम माना गया है. अमावस्‍या और पूर्णिमा के दिन भी कपड़े नहीं धोना चाहिए. इससे मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं और धन की आवक रुकती है. 

एकादशी तिथि - गुरुवार की तरह एकादशी तिथि भी भगवान विष्‍णु को समर्पित है और इस दिन भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना श्रीहरि और मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं. 

कपड़े धोने के शुभ दिन

धर्म और वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार कपड़े धोने के लिए सप्‍ताह के सबसे शुभ दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार होते हैं. इन दिनों में कपड़े धोने से घर में खुशहाली और बरकत रहती है. घर के लोग खुश रहते हैं. साथ ही धन-समृद्धि बढ़ती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

