Dream Astrology: सपने में दिख जाएं शिवजी से जुड़ी ये चीजें, तो समझ लें रातों-रात पलटने वाली है आपकी किस्मत

Lord Shiva in Dream: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, भगवान शिव से जुड़े सपने सिर्फ मन की कल्पना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश होते हैं. अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं, तो आइए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र में इससे जुड़े क्या कुछ संकेत बताए गए हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:46 PM IST
Dream Astrology: हिंदू धर्म में सावन का महीना मुख्यरूप से देवाधिदेव महादेव को समर्पित है. मान्यता है कि इस पवित्र माह में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है. सावन के सोमवार, जलाभिषेक और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच भक्तों की आस्था चरम पर होती है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सावन के दौरान यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव या उनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों को सपने में देखता है, तो इसे साधारण घटना नहीं समझना चाहिए. ये सपने साक्षात महादेव के आशीर्वाद और जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के संकेत होते हैं.

साक्षात महादेव के दर्शन या पूजन

अगर आप सपने में स्वयं को भगवान शिव की आराधना करते हुए या उन्हें साक्षात देखते हैं, तो यह एक दुर्लभ और दिव्य संकेत है. इसका सीधा मतलब है कि आपकी वर्षों की तपस्या या इच्छा पूरी होने वाली है. महादेव की विशेष कृपा से आपके जीवन में मंगलकारी घटनाओं का आगमन होगा और कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है.

सपने में नाग देवता के दर्शन

सावन  के महीने में नाग देवता को देखना, विशेषकर काले नाग का दिखना, शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है. नाग को शिवजी का आभूषण माना जाता है. सपने में नागराज की पूजा करना या उन्हें देखना इस बात का सूचक है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है. यह आर्थिक उन्नति और रुके हुए कार्यों के संपन्न होने का प्रतीक है.

नीलकंठ पक्षी का दिखना

शिवजी का एक नाम नीलकंठ भी है. अगर सपने में आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह सपना अकल्पनीय धन लाभ और सुख-समृद्धि का सूचक है. ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसे सपनों की चर्चा दूसरों से नहीं करनी चाहिए, ताकि इनका शुभ प्रभाव बना रहे.

बीन बजाना और सर्प का नृत्य

अगर आप सपने में खुद को बीन बजाते हुए देखते हैं और आपके सामने सांप है, तो यह सौभाग्य का संकेत है. यह दृश्य आपकी सफलता और जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन को दर्शाता है. यह इस बात का संकेत है कि आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल करने में कामयाब होंगे.

प्रसाद बांटना या नारियल अर्पित करना

अगर आप सपने में भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके दुख और दरिद्रता का अंत होने वाला है. आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी. जबकि, महादेव को नारियल अर्पित करने का सपना भविष्य में होने वाले आकस्मिक धन लाभ की ओर इशारा करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

