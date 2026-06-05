Advertisement
trendingNow13238520
Hindi Newsधर्मआखिर भीष्म पितामह से शिखंडी की क्या थी दुश्मनी? जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

आखिर भीष्म पितामह से शिखंडी की क्या थी दुश्मनी? जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

Bhishma Pitamah and Shikhandi: ये आर्टिकल महाभारत के अजेय योद्धा भीष्म पितामह के पतन में शिखंडी की भूमिका और उनके पूर्व जन्म के प्रतिशोध की कहानी के बारे में डिटेल से बताने का काम करता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर भीष्म पितामह से शिखंडी की क्या थी दुश्मनी? जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

Bhishma Pitamah and Shikhandi: महाभारत की कहानी में शिखंडी एक ऐसा कैरेक्टर है, जिसके बिना कुरुक्षेत्र के युद्ध का रुख बदलना मुमकिन नहीं था. भीष्म पितामह जैसे खतरनाक योद्धा के पतन की सबसे बड़ी वजह शिखंडी ही बना था. युद्ध के मैदान में भीष्म को हरा पाना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी. उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान मिला हुआ था और उनका पराक्रम अद्भुत था. 

लेकिन युद्ध के दसवें दिन एक ऐसी परिस्थिति बनी, जिसने पूरे पासा पलट कर रख दिया. भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के तीरों से घायल होकर शरशय्या पर लेटे, लेकिन उन्हें उस मोड़ तक लाने का काम शिखंडी ने ही किया था. यही वजह है कि महाभारत में शिखंडी की भूमिका को बेहद खास माना जाता है.

आखिर कौन था शिखंडी?

पौराणिक कथाओं पर गौर करें तो शिखंडी अपने पिछले जन्म में काशी नरेश की पुत्री राजकुमारी अंबा थी. जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य के विवाह के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण करके ले आए, तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वो मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये सुनते ही भीष्म ने पूरे सम्मान के साथ अंबा को शाल्व के पास भिजवा दिया. मगर राजा शाल्व ने पराई स्त्री कहकर अंबा को अपनाने से साफ मना कर दिया. इस मोड़ पर अंबा का जीवन पूरी तरह बिखर गया. अपनी इस दुर्दशा के लिए वो भीष्म को ही जिम्मेदार मानने लगी और उनके भीतर प्रतिशोध की आग सुलगने लगी.

आत्मसम्मान और न्याय के लिए दर-दर भटकीं थी अंबा 

अंबा अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए दर-दर भटकीं. उन्होंने भीष्म के गुरु भगवान परशुराम से मदद की गुहार लगाई. परशुराम ने भीष्म को बुलाकर अंबा से शादी करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म अपनी अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पर अड़े रहे. बात इतनी बढ़ी कि परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला.

 जब कहीं से न्याय नहीं मिला, तो अंबा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी. अंबा के इस कठिन तप से खुश होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी. ये वरदान पाते ही अंबा ने चिता पर बैठकर अपनी देह त्याग दी.

कैसे बना पुरुष?

अपने अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद के यहां शिखंडी के रूप में जन्म लिया. शिखंडी ने जन्म तो एक लड़की के रूप में लिया था, लेकिन राजा द्रुपद ने उसका पालन-पोषण बिल्कुल एक राजकुमार की तरह किया. आगे चलकर नियति के खेल से एक यक्ष ने शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह पुरुष बन गया. 

शिखंडी का ये नया जन्म भीष्म से अपना पुराना हिसाब चुकता करने और अपनी नियति को पूरा करने के लिए ही हुआ था. यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शिखंडी की मौजूदगी इतनी जरूरी थी.

श्रीकृष्ण ने चली चाल 

कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म तबाही मचा रहे थे और पांडवों को उनकी हार सामने दिखने लगी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने एक चाल चली. वे भीष्म के इस गुप्त प्रण को अच्छे से जानते थे कि वे किसी महिला या ऐसे पुरुष पर कभी हथियार नहीं उठाएंगे जो पहले कभी स्त्री रहा हो. रणनीति के तहत अर्जुन के रथ पर शिखंडी को सबसे आगे खड़ा किया गया. 

जैसे ही भीष्म की नजर शिखंडी पर पड़ी, उन्होंने अपने धनुष-बाण रथ पर रख दिए. इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर श्रीकृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी. अनगिनत बाणों से बिंधकर पितामह भीष्म रथ से नीचे गिर पड़े. इस तरह शिखंडी ने खुद अपने हाथों से भीष्म को नहीं मारा, लेकिन उसकी ढाल बनकर खड़े होने की वजह से ही भीष्म का अंत संभव हो सका और भगवान शिव का वरदान सच साबित हुआ.

Disclaimer-प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जब भगवान शिव ने नरसिंह देव को अपने पंजों में उठाकर भर ली आसमान में उड़ान! जानिए फिर क्या हुआ

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

Bhishma Pitamah and Shikhandi

Trending news

वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से और मुश्किल होगा BJP का 'मिशन तमिलनाडु?
Tamil Nadu
वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से और मुश्किल होगा BJP का 'मिशन तमिलनाडु?
फीस बढ़ोतरी पर अब न चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही कानून
Punjab
फीस बढ़ोतरी पर अब न चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही कानून
न्याय का बंद कमरा: जजों के मानसिक तनाव और निजी जिंदगी का कड़वा सच!
Judges Health
न्याय का बंद कमरा: जजों के मानसिक तनाव और निजी जिंदगी का कड़वा सच!
घाटी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से 'विजन 2047' तक, नेहरू और मोदी के कार्यकाल में कैसे बदला देश
india
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से 'विजन 2047' तक, नेहरू और मोदी के कार्यकाल में कैसे बदला देश
महाराष्ट्र में सेक्स रेशियों में दिखा बड़ा अंतर, शहरी इलाकों में हालात बेहद खराब
Maharashtra
महाराष्ट्र में सेक्स रेशियों में दिखा बड़ा अंतर, शहरी इलाकों में हालात बेहद खराब
बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भारत का एक्शन, MEA ने बताया वापसी का पूरा प्लान
MEA
बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भारत का एक्शन, MEA ने बताया वापसी का पूरा प्लान
World Environment Day 2026: भारत के 7 हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?
do you know
World Environment Day 2026: भारत के 7 हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?
बंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए TMC के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार
TMC
बंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए TMC के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के
nagpur News
प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के