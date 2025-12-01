कैसी होगी कलियुग की आखिरी रात, जिसके बाद एकसाथ उगेंगे 12 सूरज, शुरू होगा महाविनाश का दूसरा चरण

When Kalyug End : धरती पर प्रलय होगी और सबकुछ खत्‍म हो जाएगा. यह आम अवधारणा है लेकिन विष्णु पुराण में जो भविष्‍यपुराण को लेकर जो भविष्‍यवाणी की गई है, उसके अनुसार ना तो प्रलय के बाद धरती खत्‍म होगी और ना ही कलयुग का अंत धरती का अंत होगा. बल्कि कलियुग के बाद महाविनाश का अगला चरण शुरू होगा और ऐसी-ऐसी घटनाएं होंगी, जिन्‍हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा.

महाभयंकर होगी कलियुग की आखिरी रात

भले ही हम कलियुग की बात करें या घोर कलियुग की या उसके आगे जाकर कलियुग के अंत की. लेकिन यह सब केवल महाविनाश के चरण हैं. कलियुग का अंत इस मह‍ाविनाश का पहला चरण मात्र होगा. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कलियुग की आखिरी रात कैसी होगी.



विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग की आखिरी रात बहुत ही लंबी और महाभयंकर होगी. यह इतनी लंबी होगी मानो कई साल गुजर गए हों. कलियुग की आखिरी रात में भयंकर बारिश और आंधी-तूफान आएंगे. इस पानी में धरती जलमग्न होती नजर आएगी. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल होगा. रात बेहद अंधकारमयी होगी, इतनी कि दीया दिखाने पर भी कुछ नजर नहीं आएगा. इस रात प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी. मनुष्य की हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी. लोग अजीब बीमारियों के शिकार हो जाएंगे. वे इतने कमजोर हो जाएंगे कि उनमें चलने-फिरने तक की शक्ति नहीं बचेगी. ना खाने के लिए कुछ होगा और ना पीने को पानी.

...शुरू होगा महाविनाश का अगला चरण

कलियुग का अंत धरती का अंत नहीं होगा. बल्कि यह केवल महाविनाश के पहले चरण का अंत होगा और इसके बाद शुरू होगा नए युग का, जो कि महाविनाश का दूसरा चरण होगा. इसके बाद जो समय आएगा, उसमें मनुष्‍यों के बीच भारी युद्ध होंगे. ये युद्ध गृहयुद्ध भी होंगे और सबसे ज्‍यादा लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की होगी. भगवान कल्कि का अवतार भले ही कलियुग के अंत में होगा लेकिन वे इसके बाद भी धरती पर रहेंगे और महाविनाश के दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे.

भगवान कल्कि करेंगे नए युग की शुरुआत

कलियुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी. महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देवस्थानों की फिर से स्थापना करेंगे.

चूंकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार धरती का अंत कई बार हुआ है. जिसके कारण कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं. जैसे, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है. लेकिन कलियुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि के आने के बाद ये प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे. दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिह्न भी नजर आने लग जाएंगे. एक बार फिर से महाभ्‍ज्ञारत काल के महायोद्धा जन्‍म लेंगे. वे धर्म की स्‍थापना में भगवान कल्‍क की मदद करेंगे. हालांकि कलियुग के समय के कई तीर्थ स्‍थल जैसे - अमरनाथ, गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि जब कलियुग के अंत के साथ विलुप्‍त हो जाएंगे. वे नए युग में फिर से नजर आने लगेंगे

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)