Advertisement
trendingNow13024554
Hindi Newsधर्म

कैसी होगी कलियुग की आखिरी रात, जिसके बाद एकसाथ उगेंगे 12 सूरज, शुरू होगा महाविनाश का दूसरा चरण

Kaliyug Last Night Predictions : कलियुग कब खत्‍म होगा कलयुग का अंत कैसा होगा? ये सवाल तो रोज इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि कलियुग की आखिरी रात कैसी होगी और उसके बाद क्‍या होगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसी होगी कलियुग की आखिरी रात, जिसके बाद एकसाथ उगेंगे 12 सूरज, शुरू होगा महाविनाश का दूसरा चरण

When Kalyug End : धरती पर प्रलय होगी और सबकुछ खत्‍म हो जाएगा. यह आम अवधारणा है लेकिन विष्णु पुराण में जो भविष्‍यपुराण को लेकर जो भविष्‍यवाणी की गई है, उसके अनुसार ना तो प्रलय के बाद धरती खत्‍म होगी और ना ही कलयुग का अंत धरती का अंत होगा. बल्कि कलियुग के बाद महाविनाश का अगला चरण शुरू होगा और ऐसी-ऐसी घटनाएं होंगी, जिन्‍हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. 

यह भी पढ़ें: मिथुन राशि में गुरु गोचर बदल देगा 5 राशि वालों की जिंदगी, कंपकंपाती ठंड में मिलेगी नोटों की गर्मी, 6 महीने करेंगे ऐश

महाभयंकर होगी कलियुग की आखिरी रात 

Add Zee News as a Preferred Source

भले ही हम कलियुग की बात करें या घोर कलियुग की या उसके आगे जाकर कलियुग के अंत की. लेकिन यह सब केवल महाविनाश के चरण हैं. कलियुग का अंत इस मह‍ाविनाश का पहला चरण मात्र होगा. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कलियुग की आखिरी रात कैसी होगी. 
 
विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग की आखिरी रात बहुत ही लंबी और महाभयंकर होगी. यह इतनी लंबी होगी मानो कई साल गुजर गए हों. कलियुग की आखिरी रात में भयंकर बारिश और आंधी-तूफान आएंगे. इस पानी में धरती जलमग्न होती नजर आएगी. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल होगा. रात बेहद अंधकारमयी होगी, इतनी कि दीया दिखाने पर भी कुछ नजर नहीं आएगा. इस रात प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी. मनुष्य की हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी. लोग अजीब बीमारियों के शिकार हो जाएंगे. वे इतने कमजोर हो जाएंगे कि उनमें चलने-फिरने तक की शक्ति नहीं बचेगी. ना खाने के लिए कुछ होगा और ना पीने को पानी. 

...शुरू होगा महाविनाश का अगला चरण 

कलियुग का अंत धरती का अंत नहीं होगा. बल्कि यह केवल महाविनाश के पहले चरण का अंत होगा और इसके बाद शुरू होगा नए युग का, जो कि महाविनाश का दूसरा चरण होगा. इसके बाद जो समय आएगा, उसमें मनुष्‍यों के बीच भारी युद्ध होंगे. ये युद्ध गृहयुद्ध भी होंगे और सबसे ज्‍यादा लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की होगी. भगवान कल्कि का अवतार भले ही कलियुग के अंत में होगा लेकिन वे इसके बाद भी धरती पर रहेंगे और महाविनाश के दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे. 

भगवान कल्कि करेंगे नए युग की शुरुआत 

कलियुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी. महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देवस्थानों की फिर से स्थापना करेंगे. 

चूंकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार धरती का अंत कई बार हुआ है. जिसके कारण कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं. जैसे, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है. लेकिन कलियुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि के आने के बाद ये प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे. दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिह्न भी नजर आने लग जाएंगे. एक बार फिर से महाभ्‍ज्ञारत काल के महायोद्धा जन्‍म लेंगे. वे धर्म की स्‍थापना में भगवान कल्‍क की मदद करेंगे. हालांकि कलियुग के समय के कई तीर्थ स्‍थल जैसे - अमरनाथ, गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि जब  कलियुग के अंत के साथ विलुप्‍त हो जाएंगे. वे नए युग में फिर से नजर आने लगेंगे

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Kaliyuga ka ant

Trending news

मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
family man 3
मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?