Brahma Patra: नागा साधुओं का अनूठा पात्र, जिसके बिना अधूरी है उनकी तपस्या; जानें इसका आध्यात्मिक महत्व

Brahma Patra Importance: कुंभ के मेलों में अपनी रहस्यमयी जीवनशैली और कठोर तपस्या के लिए पहचाने जाने वाले नागा साधु भौतिक सुख-सुविधाओं का पूर्ण त्याग कर देते हैं. उनके पास संपत्ति के नाम पर अगर कुछ सबसे मूल्यवान है, तो वह है- 'ब्रह्म पात्र'. इसे साधारण बोलचाल में तुंबा भी कहा जाता है. ब्रह्म पात्र एक सन्यासी के लिए सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है. कहते हैं कि इसके बिना नागा साधुओं की तपस्या पूर्ण नहीं मानी जाती. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नागा साधु अपने हमेशा अपने पास ब्रह्म पात्र क्यों रखते हैं, इस पात्र का उनके लिए क्या उपयोग है, सतानत धर्म में इसकी क्या मान्यता है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है. आइए जानते हैं, इस पात्र से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में.

ब्रह्मांड का प्रतीक है ब्रह्म पात्र

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पात्र को खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था. सन्यासी इस तुंबे को ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म स्वरूप मानते हैं. जैसे ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को धारण किया है, वैसे ही यह पात्र जीवन देने वाले जल और अन्न को धारण करता है. इसकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नागा साधु इसे कभी भी किसी अशुद्ध स्थान पर नहीं रखते. रात्रि में सोते समय भी वे इसे अपने सिरहाने रखते हैं या अपने डंडे/त्रिशूल पर सम्मान से टांग देते हैं. कहा जाता है कि अगर कभी यह पात्र टूट जाए, तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है, जिसके लिए साधु को कठोर प्रायश्चित करना पड़ता है.

प्रकृति का अनूठा उपहार

यह पात्र विशेष रूप से सूखी हुई लौकी या तुंबा से बनाया जाता है.खास बात यह है कि प्रकृति ने इसे स्वाभाविक रूप से कड़वा बनाया है, ताकि कोई पशु इसे खा न सके और यह साधुओं के पास सुरक्षित रहे. नागा साधुओं के लिए यह उनकी तिजोरी के समान है. वे इसी में भिक्षा ग्रहण करते हैं और इसी से अपनी प्यास बुझाते हैं.

नागा साधु क्यों रखते ब्रह्म पात्र

ब्रह्म पात्र का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है. तुंबा पात्र में रखा जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है. यह जल पेट के विकारों को दूर करने और कठिन परिस्थितियों में साधुओं के पाचन तंत्र को मजबूत रखने में सहायक होता है. चूंकि यह पात्र बहुत हल्का होता है और कभी डूबता नहीं है, इसलिए नदियों को पार करते समय नागा साधु इसे एक लाइफ-जैकेट की तरह उपयोग करते हैं. इसे पकड़कर वे आसानी से गहरी नदियों को तैर कर पार कर लेते हैं. इसमें रखा जल लंबे समय तक दूषित नहीं होता.

