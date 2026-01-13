Advertisement
trendingNow13073169
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: अगर पति-पत्नी के बीच रहती है अनबन, तो आज ही अपनाएं चाणक्य के ये सूत्र; घर बन जाएगा स्वर्ग!

Chanakya Niti: अगर पति-पत्नी के बीच रहती है अनबन, तो आज ही अपनाएं चाणक्य के ये सूत्र; घर बन जाएगा स्वर्ग!

Chanakya Niti for Happy Marriage Life: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शादीशुदी जीवन में पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो जाती है. आचार्य चाणक्य ने दांपत्य जीवन को खुशहाल रखने और पति-पत्नी के बीच अनबन को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष नीतियों का जिक्र किया है. आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: अगर पति-पत्नी के बीच रहती है अनबन, तो आज ही अपनाएं चाणक्य के ये सूत्र; घर बन जाएगा स्वर्ग!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है. उन्होंने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि, मानवीय रिश्तों पर भी गहरी दृष्टि डाली है. उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति आज के आधुनिक समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले हुआ करती थी. वर्तमान समय में जब रिश्तों में अविश्वास और तनाव बढ़ रहा है, चाणक्य के ये सूत्र वैवाहिक जीवन को टूटने से बचा सकते हैं और संबंधों में मधुरता घोल सकते हैं. आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो इंसान इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका दांपत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है. साथ ही पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध भी बना रहता है. आइए जानते हैं कि चाणक्य की उन नीतियों के बारे में.

अटूट प्रेम और निष्ठा की नींव

चाणक्य नीति के अनुसार, किसी भी सफल रिश्ते की सबसे पहली शर्त ईमानदारी है. आचार्य का मानना था कि यदि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति वफादार हैं और उनके प्रेम में कोई छल-कपट नहीं है, तो वह रिश्ता दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकता है. बिना किसी शर्त के निभाया गया प्रेम ही वैवाहिक जीवन को दीर्घायु बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सत्य और पारदर्शिता

अक्सर रिश्तों में दरार झूठ और गोपनीयता के कारण आती है. चाणक्य कहते हैं कि जीवनसाथी को एक-दूसरे से कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं छिपानी चाहिए. जब पति-पत्नी सत्य का साथ देते हैं और पारदर्शी संवाद रखते हैं, तो उनके बीच गलतफहमियों की जगह नहीं बचती. सच का साथ देना न सिर्फ आपसी भरोसे को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में आने वाली कई बड़ी परेशानियों से भी बचाता है.

यह भी पढ़ें: दरिद्रता होगी दूर और घर में होगा कुबेर का वास, बस अपना लें आचार्य चाणक्य की ये गुप्त नीतियां

मर्यादा और आपसी सम्मान

आचार्य चाणक्य के अनुसार, सम्मान प्रेम से भी ऊपर होता है. जिस रिश्ते में सम्मान खत्म हो जाता है, वहां प्रेम भी धीरे-धीरे दम तोड़ देता है. चाणक्य ने विशेष रूप से सचेत किया है कि कभी भी दूसरों के सामने या सार्वजनिक रूप से अपने पार्टनर का अपमान नहीं करना चाहिए. जब दोनों एक-दूसरे की गरिमा का ख्याल रखते हैं, तो घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहता है और तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
शक्सगाम घाटी में PAK की गद्दारी से चीन ने बनाई आल वेदर रोड! भारत के लिए कितना खतरा?
Shaksgam Valley
शक्सगाम घाटी में PAK की गद्दारी से चीन ने बनाई आल वेदर रोड! भारत के लिए कितना खतरा?
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति