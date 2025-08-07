आखिर क्या होता है 'घट विवाह'? इसका मांगलिक दोष और शादी में देरी से क्या है कनेक्शन

Ghat Vivah Rituals: ज्योतिष शास्त्र में घट विवाह एक विशेष और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है. यह विधि उन जातकों के लिए की जाती है जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है या जिनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की बाधा, देरी या जीवनसाथी के असमय वियोग का योग होता है. इस उपाय के तहत विवाह योग्य कन्या का प्रतीकात्मक विवाह एक कलश (घट) से कराया जाता है. मान्यता है कि इस प्रक्रिया से कुंडली के दोष उस घट में स्थानांतरित हो जाते हैं और विवाह में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं घट विवाह क्या है और इसका मांगलिक दोष या विवाह में हो रही देरी से क्या कनेक्शन है.

कब और क्यों किया जाता है घट विवाह?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष अत्यधिक प्रभावी हो, या विवाह में विलंब हो रहा हो, या फिर जीवनसाथी की आयु को लेकर कोई नकारात्मक योग हो तो, ऐसे मामलों में घट विवाह का रस्म पूरा किया जाता है. ‘घट’ का अर्थ होता है एक जल से भरा बर्तन. इस विशेष अनुष्ठान में कन्या या वर का पहला, प्रतीकात्मक विवाह एक कलश या सुराही से करवाया जाता है. इसके बाद ही उसका वास्तविक विवाह होता है. यह प्रक्रिया वैदिक पद्धति से संपन्न की जाती है.

घट विवाह का उद्देश्य और प्रक्रिया

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यदि किसी वर-वधु के बीच संबंध टूटने का योग हो, या विवाह के बाद पति या पत्नी को शारीरिक, मानसिक या वैवाहिक कष्ट का संकेत हो तो, घट विवाह कराया जाता है ताकि इन दोषों का प्रभाव वास्तविक जीवनसाथी पर न पड़े. कई जगहों पर घट की जगह पीपल के पेड़ या भगवान विष्णु की मूर्ति से विवाह भी कराते हैं. परंपरा के अनुसार, कन्या का विवाह कलश से और वर का विवाह सुराही से कराया जाता है. इस पूरे अनुष्ठान का उद्देश्य दोष की नकारात्मक ऊर्जा को प्रतीकात्मक विवाह के माध्यम से शांति देना होता है.

कैसे किया जाता है घट विवाह?

यदि कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और सामान्य उपायों से इसका निवारण संभव नहीं है, तो वैदिक विधि से उसका प्रथम विवाह किसी जलपूर्ण कलश या वृक्ष से कराया जाता है. यह विवाह शुभ मुहूर्त और लग्न में, योग्य ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है. कन्या के पिता पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं और अपने दाहिनी ओर कन्या को बिठाकर संकल्प लेते हैं. इस दौरान नवग्रहों, गणेशजी और देवी-देवताओं की पूजा की जाती है. इसके साथ ही, घट का षोडशोपचार पूजन किया जाता है और विवाह के सभी वैदिक अनुष्ठान जैसे हवन, सात फेरे, कन्यादान आदि पूरे किए जाते हैं. अंत में कन्या उस घट को हृदय से लगाकर जमीन पर गिरा देती है ताकि वह फूट जाए, जो मांगलिक दोष हटाने का प्रतीक होता है. इसके बाद देवताओं का विसर्जन कर ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है और फिर कन्या का वास्तविक विवाह योग्य वर से सम्पन्न कराया जाता है.

क्या घट विवाह अंधविश्वास है?

घट विवाह किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है. यह एक वैदिक, धार्मिक और प्रतीकात्मक कर्म है, जिसका उद्देश्य कुंडली में मौजूद मांगलिक और अन्य वैवाहिक दोषों की शांति करना है. यह पूरी प्रक्रिया शास्त्रों के अनुकूल होती है और आज भी कई परिवारों में इस परंपरा को अपनाया जा रहा है.

