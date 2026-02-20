Gupt Daan: सोए भाग्य को जगा देगा 'गुप्त दान', जानें मंदिर में किन 5 चीजों के दान से धन-दौलत और सुख-समृद्धि

Gupt Daan Benefits: सनातन धर्म में दान को अत्यंत पुण्यदायी कर्म माना गया है. यही वजह है कि पर्व-त्योहार और विशेष तिथियों में लोग दान करते हैं. शास्त्रों के अनुसार, दान न सिर्फ मन से अहंकार को मिटाता है, बल्कि व्यक्ति के लोभ और क्रोध जैसे विकारों को भी शांत करता है. मान्यता है कि दान के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, सभी प्रकार के दानों में गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि, गुप्त दान बिना किसी दिखावे के किया जाता है. दान के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि जब दाएं हाथ से किए गए दान की खबर बाएं हाथ को भी न हो, तो वह अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन चीजों का गुप्त दान महादान कहलाता है.

माचिस और चमेली के तेल का दान

अगर आप मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं या जीवन में साहस की कमी महसूस करते हैं, तो मंगलवार के दिन किसी मंदिर में चुपचाप माचिस और चमेली का तेल रख आएं. यह गुप्त दान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है. इससे न सिर्फ मंगल दोष शांत होता है, बल्कि बजरंगबली की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है.

मंदिर में लाल आसन का दान

किसी सिद्ध मंदिर में लाल रंग के ऊनी या सूती आसन का गुप्त दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक तर्क है. कहा जाता है कि मंदिर में जितने अधिक श्रद्धालु उस आसन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान या जप करेंगे, उनके तप का एक अंश पुण्य के रूप में आपको अपने आप ही मिल जाता है.

शुद्ध घी का गुप्त दान

देवताओं के पूजन और आरती में घी का विशेष महत्व है. मंदिर के भंडार गृह या पुजारी को शुद्ध देशी घी का गुप्त दान करना आर्थिक संपन्नता लाता है. ध्यान रहे कि घी पूरी तरह शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध वस्तु का दान शुभ फल नहीं देता.

दीप दान

मंदिर में मिट्टी या पीतल के दीपकों का गुप्त दान करना अत्यंत कल्याणकारी है. मान्यता है कि जब भी कोई भक्त उन दीपकों को जलाकर मंदिर के अंधकार को दूर करता है, तो दानदाता के जीवन से भी अज्ञान और दरिद्रता का अंधेरा मिटने लगता है.

भंडार में नमक या भोजन का दान

भोजन दान को महादान कहा गया है. अगर कहीं भंडारा चल रहा हो, तो वहां अपनी शक्ति अनुसार भोजन सामग्री या नमक का गुप्त दान करें. नमक का दान विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और घर में बरकत लाने के लिए अचूक माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)