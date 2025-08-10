कर्नाटक से हनुमान जी का क्या है कनेक्शन, जानें उनके जन्म से जुड़ी ये दिलचस्प कथा
Hanuman Ji: वैसे तो हनुमान जी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वे कलयुग में भी इस धरती पर विराजमान हैं, लेकिन कर्नाटक से हनुमान जी का जन्म का नाता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:10 PM IST
Hanuman Ji Connection with Karnataka: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर.वी. रोड (रागीगुड्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक येलो लाइन के माध्यम से मेट्रो की यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की. इस दौरान उनके साथ हनुमान जी के वेश में एक व्यक्ति नजर आए. ऐसे में लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर कर्नाटक के इस मेट्रो स्टेशन पर हनुमान में के वेश में गदा हिलाते हुए हनुमान जी क्यों नजर आ रहे हैं. वैसे तो हनुमान जी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वे कलयुग में भी इस धरती पर विराजमान हैं, लेकिन कर्नाटक से हनुमान जी का जन्म का नाता है. कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल में हुआ था. हालांकि, हनुमान जी के जन्म स्थल को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन कई जगह कर्नाटक की धरती को ही बजरंगबली की जन्मस्थली बताया गया है. आइए जानते हैं कि कर्नाटक से हनुमान जी का क्या कनेक्शन है. 

प्रसिद्ध स्थल अंजनी पर्वत

कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के बीच स्थित एक प्रसिद्ध स्थल अंजनी पर्वत कहलाता है, जिसे किष्किन्धा के नाम से भी जाना जाता है. किष्किन्धा का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है. इस पर्वत का नाम माता अंजनी के नाम पर पड़ा, क्योंकि मान्यता है कि यहीं उन्होंने भगवान हनुमान के जन्म के लिए कठोर तपस्या की थी. इसी कारण इसे हनुमान जी की जन्मभूमि माना जाता है.

अंजनी पर्वत की विशेषता

यह एक ऊंचा पर्वत है, जिसके शिखर पर महाबली हनुमान का भव्य मंदिर स्थित है. यहां निरंतर अखंड पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है. प्राचीन मान्यता के अनुसार, कभी यह स्थान वानरों की राजधानी था. यहां आने वाले श्रद्धालु इसकी अद्भुत आभा को एक चमत्कार के रूप में अनुभव करते हैं.

हनुमान जी की पूजा का महत्व

भगवान हनुमान को संकटमोचन के रूप में पूजा जाता है. उनकी आराधना करने से भक्तों को न केवल हनुमान जी का, बल्कि भगवान राम, शिवजी और शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. मान्यता है कि शनि की साढ़े साती और ढैय्या से पीड़ित व्यक्ति यदि हनुमान जी की भक्ति करें, तो उन्हें राहत मिलती है. साथ ही, मंगल दोष भी दूर होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

 

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

hanuman ji

