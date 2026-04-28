Lal Kitab: कहीं आप भी तो नहीं इंद्रजाल के शिकार? लाल किताब से जानें इसके लक्षण और उपाय

Lal Kitab Indra jal pay: डिजिटल युग में भी इंद्रजाल एक ऐसा शब्द है जो मन में जिज्ञासा और डर पैदा कर देता है. अक्सर इसे जादू-टोने या भ्रम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिषीय ग्रंथ लाल किताब में इसका वर्णन बहुत ही अलग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है. लाल किताब के अनुसार, इंद्रजाल सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, बल्कि ग्रहों का एक जटिल चक्र है जो इंसान के जीवन को उलझा कर रख देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंद्रजाल में फंसने के लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए लाला किताब के अनुसार, कौन-से उपाय करने चाहिए.

क्या है असल में इंद्रजाल?

लाल किताब के मुताबिक, इंद्रजाल का अर्थ है भ्रम का तंत्र. यह एक ऐसी ज्योतिषीय स्थिति है जहां व्यक्ति की कुंडली के ग्रह मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं, जिसमें फंसकर व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है. इसे ग्रहों का जाल भी कहा जाता है. जब राहु, शनि या अन्य क्रूर ग्रहों का मेल अशुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति चाहकर भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता. लाल किताब इसे एक नकारात्मक ऊर्जा मानती है और स्पष्ट चेतावनी देती है कि इसका प्रयोग दूसरों को वश में करने या नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला स्वयं खुद भी बर्बादी के रास्ते पर निकल जाता है.

क्या हैं इंद्रजाल में फंसने के संकेत?

अगर आपको हर समय उलझन महसूस होना और सही-गलत का फैसला न कर पाना.

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बनते हुए काम आखिरी मौके पर रुक जाना या हाथ आई सफलता का फिसल जाना.

मन में अनजाना भय, घबराहट और नकारात्मक विचारों का हावी होना.

बार-बार करीबी लोगों से विश्वासघात मिलना या गलत सलाह के कारण नुकसान उठाना.

नौकरी या व्यापार में लगातार घाटा होना और कर्ज का बढ़ना.

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इंद्रजाल से मुक्ति के उपाय

भगवान शिव को तंत्र और ज्योतिष का अधिपति माना जाता है. ऐसे में नियमित शिव आराधना और रुद्राभिषेक करने से बड़े से बड़ा मानसिक जाल कट जाता है.

मंगलवार के दिन व्रत रखना और हनुमान चालीसा का पाठ करना राहु और शनि के दोषों से मुक्ति दिलाता है.

गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप जातक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाता है, जिससे भ्रम दूर होता है.

गौ सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंदों को भोजन कराने से ग्रहों की क्रूरता कम होती है.

चूंकि इंद्रजाल में राहु और शनि की भूमिका मुख्य होती है, इसलिए ज्योतिषी की सलाह पर इनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)