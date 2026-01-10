Advertisement
क्या है खडेश्वर तपस्या का रहस्य, सालों तक एक ही पैर पर खड़े होकर नागा साधु करते हैं कठिन तप!

What Is Khadeshwar Tapasya: खडेश्वर तपस्या शरीर के लिए कष्टदायी तो होता है लेकिन यह मन पर पूर्ण नियंत्रण के लिए की जाती है. इससे इंद्रियों पर जीत हालिस की जाती है. आइए जानें नागा साधुओं द्वारा की जाने वाली इस कठिन तपस्या के बारे में.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:14 AM IST
Khadeshwar Tapasya

Khadeshwar Tapasya: सनातन परंपरा और अध्यात्म की दुनिया में नागा साधुओं से जुड़े रहस्यम हमेंशा रोमांचित करते हैं. कठिन साधना करने और कठिन जीवन जीने के लिए ये नागा साधु प्रसिद्ध हैं. नागा साधुओं की परंपरा वैसे तो बहुत पुरानी है लेकिन इनकी कठिन तपस्या और श्रद्धा भाव को जानकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है. इनकी इन्हीं कठिन साधनाओं में से एक 'खड़ेश्वर तपस्या'है जिसमें तपस्वी साधु कई वर्षों तक एक ही पैर पर खड़े होकर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं. इस दौरान शरीर कष्ट तो झेलते हैं लेकिन अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाकर घोर तपस्या करते हैं. नागा साधु इस तप को अपनी अडिग श्रद्धा और योग बल से करते हैं. आएये जानते हैं इस कठिन तप से जुड़े रहस्यों के बारे में.

क्या है खडेश्वर तपस्या?
'खडेश्वर' में दो शब्द हैं 'खड़ा' और 'ईश्वर' जिसका अर्थ है वह साधु जो ईश्वर की आराधना या तपस्या खड़े रहकर करता हो. इस तपस्या का संकल्प करने के बाद तपस्वी साधु बैठते या लेटते नहीं हैं चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो या तेज धूप हो या तेज बारिश ही क्यों न हो रही हो. ये साधु एक ही जगह खड़े होकर इस उद्देश्य से तपस्या करते हैं कि इन्हें शारीर का मोह न रहे और आत्मा शुद्ध हो सके. साधुओं की मान्यता है कि इस कठिन तप से अहंकार खत्म हो जाता है.

खड़ेश्वर तपस्या में सोने और आराम करने का तरीका
खड़ेश्वर तपस्या करने वाले साधु एक झूले या रस्सी का सहारा लेकर अपने हाथों को टिकाते है और थोड़ा झुक जाते हैं और बस इसी मुद्रा में सोते हैं या आराम करते हैं. सोते समय भी उनके पैर जमीन पर रहते हैं और शरीर का पूरा भार पैरों पर होता है. इनके लिए सोने का मतलब है झपकी लेना जिसे 'योग निद्रा' के समान मान लिया जाता है. इससे शारीरिक आराम भले न मिले लेकिन मानसिक शक्ति मिलती है और  थकावट महसूस नहीं होता है.

खड़ेश्वर तपस्या से शारीरिक बदलाव
सालों तक खड़े होने से इस साधुओं के शरीर पर गहरा प्रभाव होता है. पैर सूज जाते हैं और शरीर के निचले भाग में रक्त के संचार पर भी प्रभाव पड़ता है. कई बार तो पैर हाथी के पांव जैसे मोटे होने लगते है और जोड़े अकड़ने लगते हैं लेकिन इतने कष्ट के बाद भी साधु मानते हैं कि भक्ति और योग के कारण दर्द का आभास नहीं होता है. इनके शरीर एक ही वस्त्र ही होता है. 

खड़ेश्वर तपस्या तपस्या की समयावधि व संकल्प
खडेश्वर तपस्या का संकल्प आमतौर पर 12 साल तक का हो सकता है. ज्योतिष अनुसार 12 साल की अवधि को एक 'पूर्ण तप' मान लिया जाता है. कुछ साधु तो इससे भी लंबे समय के लिए अपनी तपस्या का संकल्प लेते हैं. साधु जब यह तपस्या पूर्ण कर लेते हैं तो उत्सव मनाया जाता है. इस तप के दौरान साधु सिर्फ तरल पदार्थ या कम से कम भोजन करते हैं जिससे शरीर का भार कम हो और तपस्या पूर्ण हो सके. 

खड़ेश्वर तपस्या के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य
नागा साधुओं की मानें तो मन की चंचलता को रोकने के लिए के बड़ा और कठिन तपस्या खडेश्वर तपस्या है जो शरीर और मन को स्थिर करता है.  नागा साधु इस तपस्या का संकल्प कर और इसे पूर्ण करके सिद्ध करते हैं कि अपनी इच्छाशक्ति से मनुष्य प्रकृति के नियमों को तो चुनौती दे ही सकता है बल्कि शारीरिक सीमाओं से भी ऊपर जा सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

