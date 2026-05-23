Astrology: क्या होता है कुंडली का नाड़ी दोष? कैसे करता है दांपत्य जीवन को प्रभावित, जानिए

What is Nari Dosh in Kundli: वर-वधू की शादी से पहले 36 प्रकार के गुणों का मिलान किया जाता है. कुंडली में गुण मिलान के साथ-साथ दोष मिलान को भी खास माना है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, दांपत्य जीवन पर भी नकारात्मक असर डालता है. जब किसी जातक की कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे शारीरिक और मानसिक परेशानियों के साथ-साथ दांपत्य जीवन से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है.
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Nari Dosh in Kundli: जब भी किसी व्यक्ति की शादी तय होती है, तो कुंडली मिलान किया जाता है. ज्योतिष शास्त्र के इस नियम के तहत खासतौर पर 36 गुणों का मिलान किया जाता है. गुण मिलान के साथ-साथ कुंडली के दोषों को भी देखा जाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दोष मिलान को भी महत्व दिया गया है. कुंडली का नाड़ी दोष सबसे गंभीर दोषों में से एक है. यह ऐसा दोष है, जिसका जातक से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है. इसके अलावा इस दोष की वजह से दांपत्य जीवन, सेहत और संतान सुख पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. हालांकि, कुंडली के इस दोष को ज्योतिषीय उपाय से दूर किया जा सकता है. चलिए, अब जानते हैं कि नाड़ी दोष क्या है, इसका दांपत्य जीवन पर क्या असर पड़ता है और इसे दूर करने के लिए ज्योतिष में क्या उपाय बताए गए हैं.
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों को तीन नाड़ियों में विभाजित किया गया है, जनमें आदि, मध्य और अंत नाड़ी शामिल हैं. जबकि, आदि नाड़ी का संबंध वात तत्व से, मध्य नाड़ी का संबंध पित्त तत्व से और अंत नाड़ी का संबंध कफ तत्व से होता है. इसलिए, कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न होने पर न सिर्फ दांपत्य जीवन बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है.
जब वर और वधू दोनों की नाड़ी एक जैसी होती है, तो इसे नाड़ी दोष के तौर पर देखा जाता है. नाड़ी दोष को दांपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. हालांकि, यह हमेशा अशुभ परिणाम नहीं देता. अगर कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो इसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है.
कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न होने से पति-पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है. यह दोष तनाव बढ़ाने के साथ-साथ सेहत से जुड़ी परेशानियां भी उत्पन्न करता है. साथ ही, कुंडली का नाड़ी दोष संतान प्राप्ति में भी देरी का कारण बनता है. कई बार तो यह दोष जानलेवा भी हो जाता है. इसके अलावा इस दोष की वजह से लाइफ पार्टनर में से किसी एक की असामयिक मृत्यु का कारण भी बन सकता है.
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कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न होने पर वर और वधू को साथ बैठकर इसकी शांति के लिए पूजा-पाठ करवाना चाहिए.
महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करने से नाड़ी दोष बहुत हद तक दूर हो सकता है.
नाड़ी दोष उत्पन्न होने की स्थिति में गाय की सेवा करें, गरीबों के बीच भोजन और वस्त्र का दान करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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