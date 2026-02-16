Kundli: संघर्ष से मिलेगी सफलता या या बढ़ेगी टेंशन? छठा भाव तय करता है आपकी मानसिक मजबूती!

Kundli Prediction: जीवन की चुनौतियों के बीच कोई चट्टान की तरह खड़ा रहता है, तो कोई रेत की तरह बिखर जाता है. इस अंतर का मुख्य कारण है व्यक्ति की आंतरिक शक्ति. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी कुंडली का 'छठा भाव' वह आईना है जो यह बताता है कि हम तनाव और शत्रुओं का सामना कितनी मजबूती से करेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर यह भाव कमजोर हो, तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से जल्दी हार मान लेता है. कुंडली का छठा भाव व्यक्ति के जीवन में आने वाले संघर्षों के बारे में भी पूर्व संकेत देते हैं. चूंकि, यह भाव सफलता से भी जुड़ा होता है इसलिए इससे नौकरी-व्यापार या प्रतियोगी परीक्षा में मिलने वाली सफलता के बारे में भी जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव क्या संकेत देता है यह मानसिक स्थिति को किस प्रकार दर्शाता है.

संघर्ष और स्वास्थ्य का निर्णायक भाव

कुंडली का छठा भाव मुख्य रूप से रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना जाता है. यह भाव दर्शाता है कि जातक में बाधाओं को पार करने की कितनी क्षमता है. आइए जानते हैं, इस भाव में स्थित अलग-अलग ग्रह हमारे स्वास्थ्य और मानसिकता पर क्या प्रभाव डालते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंडली के छठे भाव में सूर्य- छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति जातक को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव देती है. अगर सूर्य वृष, वृश्चिक या कुंभ राशि में हो, तो हृदय रोग या दमे की आशंका रहती है. कर्क, तुला या मकर राशि में होने पर पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अगर सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक इन रोगों पर विजय प्राप्त कर निरोगी रहता है.

कुंडली के छठे भाव में चन्द्रमा- चन्द्रमा मन का कारक है. अगर छठा चन्द्रमा शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है. वृष राशि में यह कंठ (गले) के रोग, वृश्चिक में गुप्त रोग और द्विस्वभाव राशियों (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) में होने पर कफ संबंधी विकार दे सकता है.

कुंडली के छठे भाव में मंगल- मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन छठे भाव में इसकी प्रतिकूल स्थिति कष्टकारी हो सकती है. खासतौर पर अगर मंगल मिथुन या कन्या राशि में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव से वंचित हो, तो यह त्वचा संबंधी गंभीर रोग या रक्त विकार का कारण बन सकता है.

कुंडली के छठे भाव में बुध- बुध का छठे भाव में होना जातक की शारीरिक और मानसिक सजगता को प्रभावित करता है. ऐसे जातक अक्सर हाथ-पैरों की कमजोरी, श्वास रोग या अत्यधिक मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं.

कुंडली के छठे भाव में गुरु (बृहस्पति)- आमतौर पर शुभ फल देने वाले गुरु छठे भाव में जातक को शारीरिक रूप से निर्बल बना सकते हैं. अगर गुरु पाप ग्रहों के प्रभाव में हो या शनि की राशि में राहु के साथ स्थित हो, तो यह लंबे समय तक चलने वाले गंभीर रोगों का संकेत देता है.

यह भी पढ़ें: मंगल-बुध का नक्षत्र गोचर करेगा इन 5 राशि वालों का भाग्योदय, अचानक धन लाभ के कई योग

कुंडली के छठे भाव में शुक्र- शुक्र अगर छठे भाव में नीच का हो, अस्त हो या शत्रु राशि में बैठा हो, तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और आंतरिक व्याधियों को बढ़ाता है.

कुंडली के छठे भाव में शनि- छठे भाव का शनि जातक को कठिन संघर्ष देता है. सिंह या वृश्चिक राशि में स्थित शनि हृदय और मूत्राशय से संबंधित पीड़ा दे सकता है. जबकि, अन्य राशियों में यह श्वास संबंधी दीर्घकालिक रोगों का कारक बनता है.

कुंडली के छठे भाव में राहु-केतु- अगर राहु-केतु उच्च के होकर यहां स्थित हों, तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और निरोगी रहता है. प्रतिकूल होने पर ये ग्रह ऐसे रोग देते हैं जिनका निदान आसानी से नहीं हो पाता (जैसे मानसिक भ्रम या अज्ञात भय).

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)