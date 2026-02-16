Advertisement
trendingNow13111405
Hindi Newsधर्मKundli: संघर्ष से मिलेगी सफलता या या बढ़ेगी टेंशन? छठा भाव तय करता है आपकी मानसिक मजबूती!

Kundli: संघर्ष से मिलेगी सफलता या या बढ़ेगी टेंशन? छठा भाव तय करता है आपकी मानसिक मजबूती!

Kundli 4th House: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी इंसान की कुंडली उसके पूरे जीवन का आईना होता है. किसी भी जातक की कुंडली से उसके जीवन में आने वाली परेशानियां, आर्थिक स्थिति, दांपत्य जीवन, नौकरी और कारोबार से संबंधित जानकारियों आसानी से हासिल की जा सकती है. आइए जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव क्या संकेत देता है.

 

Edited By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kundli: संघर्ष से मिलेगी सफलता या या बढ़ेगी टेंशन? छठा भाव तय करता है आपकी मानसिक मजबूती!

Kundli Prediction: जीवन की चुनौतियों के बीच कोई चट्टान की तरह खड़ा रहता है, तो कोई रेत की तरह बिखर जाता है. इस अंतर का मुख्य कारण है व्यक्ति की आंतरिक शक्ति. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी कुंडली का 'छठा भाव' वह आईना है जो यह बताता है कि हम तनाव और शत्रुओं का सामना कितनी मजबूती से करेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर यह भाव कमजोर हो, तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से जल्दी हार मान लेता है. कुंडली का छठा भाव व्यक्ति के जीवन में आने वाले संघर्षों के बारे में भी पूर्व संकेत देते हैं. चूंकि, यह भाव सफलता से भी जुड़ा होता है इसलिए इससे नौकरी-व्यापार या प्रतियोगी परीक्षा में मिलने वाली सफलता के बारे में भी जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव क्या संकेत देता है यह मानसिक स्थिति को किस प्रकार दर्शाता है. 

संघर्ष और स्वास्थ्य का निर्णायक भाव

कुंडली का छठा भाव मुख्य रूप से रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना जाता है. यह भाव दर्शाता है कि जातक में बाधाओं को पार करने की कितनी क्षमता है. आइए जानते हैं, इस भाव में स्थित अलग-अलग ग्रह हमारे स्वास्थ्य और मानसिकता पर क्या प्रभाव डालते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुंडली के छठे भाव में सूर्य- छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति जातक को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव देती है. अगर सूर्य वृष, वृश्चिक या कुंभ राशि में हो, तो हृदय रोग या दमे की आशंका रहती है. कर्क, तुला या मकर राशि में होने पर पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अगर सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक इन रोगों पर विजय प्राप्त कर निरोगी रहता है.

कुंडली के छठे भाव में चन्द्रमा- चन्द्रमा मन का कारक है. अगर छठा चन्द्रमा शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है. वृष राशि में यह कंठ (गले) के रोग, वृश्चिक में गुप्त रोग और द्विस्वभाव राशियों (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) में होने पर कफ संबंधी विकार दे सकता है.

कुंडली के छठे भाव में मंगल- मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन छठे भाव में इसकी प्रतिकूल स्थिति कष्टकारी हो सकती है. खासतौर पर अगर मंगल मिथुन या कन्या राशि में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव से वंचित हो, तो यह त्वचा संबंधी गंभीर रोग या रक्त विकार का कारण बन सकता है.

कुंडली के छठे भाव में बुध- बुध का छठे भाव में होना जातक की शारीरिक और मानसिक सजगता को प्रभावित करता है. ऐसे जातक अक्सर हाथ-पैरों की कमजोरी, श्वास रोग या अत्यधिक मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं.

कुंडली के छठे भाव में गुरु (बृहस्पति)- आमतौर पर शुभ फल देने वाले गुरु छठे भाव में जातक को शारीरिक रूप से निर्बल बना सकते हैं.  अगर गुरु पाप ग्रहों के प्रभाव में हो या शनि की राशि में राहु के साथ स्थित हो, तो यह लंबे समय तक चलने वाले गंभीर रोगों का संकेत देता है.

यह भी पढ़ें: मंगल-बुध का नक्षत्र गोचर करेगा इन 5 राशि वालों का भाग्योदय, अचानक धन लाभ के कई योग

कुंडली के छठे भाव में शुक्र- शुक्र अगर छठे भाव में नीच का हो, अस्त हो या शत्रु राशि में बैठा हो, तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और आंतरिक व्याधियों को बढ़ाता है.

कुंडली के छठे भाव में शनि- छठे भाव का शनि जातक को कठिन संघर्ष देता है. सिंह या वृश्चिक राशि में स्थित शनि हृदय और मूत्राशय से संबंधित पीड़ा दे सकता है. जबकि, अन्य राशियों में यह श्वास संबंधी दीर्घकालिक रोगों का कारक बनता है.

कुंडली के छठे भाव में राहु-केतु- अगर राहु-केतु उच्च के होकर यहां स्थित हों, तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और निरोगी रहता है. प्रतिकूल होने पर ये ग्रह ऐसे रोग देते हैं जिनका निदान आसानी से नहीं हो पाता (जैसे मानसिक भ्रम या अज्ञात भय).

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Astro Kundli

Trending news

कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज