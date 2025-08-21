Kashi Temple News: बरसों बाद काशी मंदिर के शिखर पर दिखा मां लक्ष्मी का ‘वाहन’, शयन आरती देख ‘उलूक’ दे गया कैसे संकेत?

Owl seen on the top of Kashi Vishwanath Temple: बाल्मीकि रामायण में लंका युद्ध का एक प्रसंग है. रावण पर आक्रमण के दौरान भगवान श्रीराम जब उसे पराजित करने की युक्तियों पर विचार कर रहे थे, तब सुग्रीव ने उन्हें एक सलाह दी थी. सुग्रीम ने कहा, कि आपको रावण की उलूक चतुराई से सतर्क रहना होगा. इस प्रसंग का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आज की स्पेशल रिपोर्ट का नायक है- उलूक. उलूक यानी उल्लू. जरा सोचिए, बाल्मीकि रामायण में जिस उलूक को चतुराई का प्रतीक बताया गया, उसका इस्तेमाल आज मूर्खता, बुद्धिहीनता के लिए होता है. किसी को उल्लू कह दो, तो फिर उसके ज्ञान-विवेक के बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं. हमारी स्पेशल रिपोर्ट इस पक्षी के बारे में यही धारणा, काशी विश्वनाथ मंदिर से आए एक वीडियो के जरिए तोड़ती है. इस वीडियो में क्या है और क्यों इसे इस पक्षी को उलूक राज की संज्ञा दी गई, आइए इस बारे में समझते हैं.

भगवान शिव की नगरी है काशी

जहां बसते हैं, देवों के देव महादेव, पूरे विश्व के नाथ- बाबा विश्वनाथ. जो काशी कही जाती है भगवान शिव की राजधानी, देवी पार्वती की सबसे प्रिय स्थली. अगर आप कभी वाराणसी गए हों, बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए हों, तो इस दिव्य दृश्यावली के बारे में बताने की जरूरत नहीं.

आप वैसे भी ये दृश्य देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य आभा की अनुभूति कर पाएंगे. इस दृश्य में जो हिस्सा इन दिनों सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मंदिर का स्वर्ण शिखर. सोने से बना बाबा विश्वनाथ का ये शिखर सूर्य की रौशनी में ऐसे चमकता है, कि आंखें भी चौंधिया जाए. इस चमकते शिखर का एक ऐसा दृश्य कैमरे में कैद हुआ है, जो पूरी काशी को चौंका रहा है.

मंदिर के शिखर पर दिखा सफेद उल्लू

काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन कमेटी के मुताबिक, मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू का आना जाना एक तय वक्त में देखा गया. खासतौर पर शयन आरती के वक्त. बाबा विश्वनाथ मंदिर में शयन आरती भगवान शिव के रात्रि विश्राम से पहले की जाती है. इसी दौरान मंदिर में लगे कैमरे में सफेद उल्लू का आवागमन देखा गया.

सफेद उल्लू वैसे ही बेहद दुर्लभ पक्षी माना जाता है, मंदिर के शिखर पर लगातार दिखने के बाद यहां इसके लिए विशेष मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है.

उलूक मंत्र:

"वाहनाय महालक्ष्मी नमः

ओम ह्रीम श्रीं कम ऐ उल्लुक"!

माना जाता है मां लक्ष्मी का वाहन

दरअसल, सफेद उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है.इसलिए सनातन के आस्थावान इसे बाबा विश्वनाथ मंदिर में देवताओं का दूत मान रहे हैं. हमारे वेदों में देवी लक्ष्मी की सवारी के रूप में उलूक नाम के पक्षी का जिक्र है. श्रीसुक्त में इसके लिए खास आराधना मंत्र भी है.

ओम हिरान्यवार्नाम हरिणीम सुवर्णराजत्स्राजम |

चन्द्रम हिरान्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आवह ||१ ||

उल्लू की विशेषताएं क्या हैं?

पूरी दुनिया में उल्लू एक विचित्र पक्षी माना जाता है. इसकी कई खासियतें ऐसी हैं, जिसने शुरू में वैज्ञानिकों को भी चौंकाया. जैसे घने अंधेरे में भी देखना. जो कि इंसान के लिए बिना किसी उपकरण के संभव नहीं. इसकी कभी न बंद होने वाली आंखे और 270 डिग्री तक घूम सकने वाली गर्दन. इसकी वजह से अपने सिर के पीछे एक तिहाई हिस्से तक देख सकता है उल्लू. इन खूबियों की वजह से इसे बेहद सचेत और बुद्धिमान पक्षी माना जाता है.

सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया की कई सभ्यताओं में इसे शुभ का प्रतीक माना गया. रोमन साम्राज्य में तो उल्लू की छवि वाले बकायदा सिक्के चलते थे. ये उसी तरह है, जैसे हमारी वैदिक मान्यता में इसे धन की देवी लक्ष्मी का वाहन बताया गया है. यानी जहां उल्लू के पांव, वहां धन की देवी लक्ष्मी का वास. इस मान्यता के पीछे क्या है रहस्य.

किसी भी परिस्थिति में ढाल लेता है

विज्ञान इसे विचित्र इसलिए कहता है, क्योंकि उल्लू उस स्थिति में भी खुद को ढाल लेता है. जिसमें इंसान क्या कई दूसरे जीव भी सक्षम नहीं. ये इतना अलर्ट रहता है कि तीर जैसे किसी अस्त्र से इसका शिकार संभव नहीं. दुनिया का एक ही महाद्वीप है अंटार्कटिका, जहां उल्लुओं की तादाद नहीं है, वर्ना पूरी दुनिया में इसकी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं.

दुनिया में उल्लू की कुल 225 प्रजातिया हैं. इनमें से 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं. इसमें भी सबसे खास होते हैं सफेद उल्लू. इनकी संख्या बेहद कम होती है. हमारे वैदिक ग्रंथों में इसी सफेद प्रजाति को देवी लक्ष्मी का वाहन बताया गया है.

भगवान विष्णु ने भेंट की थी नगरी

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, जब देवी लक्ष्मी पाताल, सूनसान, अंधेरे या किसी और दुर्गम जगह जाती हैं, तब वह उल्लू पर सवार होती हैं. इस तरह देवी लक्ष्मी उलूक वाहिनी कहलाती हैं. देवी लक्ष्मी का एक खास रिश्ता वाराणसी से है, क्योंकि भगवान शिव को ये नगर भगवान विष्णु ने भेट किया था. उससे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी इसी शहर के स्थाई वासी थे.

काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर जो सफेद उल्लू दिखा, उसे देवी लक्ष्मी की इसी पौराणिक मान्यता से जोड़कर देखा जा रहा है. यहां देवों के देव महादेव रहते हैं, इसलिए यहां सभी देवता दूत के रूप में उनके दर्शन के लिए आते हैं.

दिव्य प्रतीक को किसने बनाया 'मंदबुद्धि'

सनातन के ऐसे दिव्य प्रतीक के बारे में नाहक ही मंदबुद्धि वाली कहावत प्रचलित हुई. बल्कि उल्लू को तो सृष्टि में साउंड का संचारकर्ता बताया गया है. माना जाता है कि नारद मुनी ने संगीत की शिक्षा मानसरोवर झील किनारे उलुक राज से ही ली थी. उल्लुओं के स्वर में जो हू हू हू की आवाज है, उसे साउंड एक्सपर्ट विशेष मानते हैं. ये सात सुरों में बेहद ही खास जगह रखता है.

यही नहीं, उल्लूओं को सृष्टि का रक्षक भी कहा जाता है. इसकी दृष्टि ही ऐसी होती है. जब पूरी दुनिया की दृष्टि बंद होती है, तब उल्लू की दृष्टि जागृत होती है. रात होते ही उल्लू अपनी विलक्षण दृष्टि की वजह से जागता है और अंधेरे में भी खतरे को भांप लेता है.

इसे प्रतीक रूप में देखें, तो हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं, धन का वाहक वही है, जो समय से पहले आने वाले समय को पहचान लेता है. ऐसा ही मानव समृद्ध होता है. जो समृध होता है, उसी के पास लक्ष्मी का वास होता है. यानी देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में उल्लू का होना अपने आप मे एक तर्क आधारित आस्था है.

काशी नगर से उलूकराज का संबंध

वही सफेद उल्लू जब कई दिनों से लगातार बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर पर दिखा, तो लोगों के भीतर एक कौतूहल जागा. आखिर शिव की नगरी काशी से उलूकराज का कनेक्शन क्या है.

पौराणिक मान्यताओं में धरती के 7 नगरों को मोक्षदायिनी माना गया है. इसमें काशी का स्थान पहला है. बाकी जो शहर हैं वो हैं अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार, द्वारका और दक्षिण भारत का कांचीपुरम. काशी का स्थान इसलिए भी प्रथम है, क्योंकि अब तक मिले पुरातात्विक सबूतों के मुताबिक ये नगर 5 हजार साल से भी ज्यादा है. यूं समझिए सिंधु घाटी सभ्यता जितनी प्राचीन. इसका जिक्र दुनिया के सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है.

अब आपको बताते हैं कि काशी और इसके देवता विश्वनाथ के बारे में क्या कहता है ऋग्वेद.

काश्यां हि काशते,

काशी काशी सर्वप्रकाशिका.

ये वैदिक श्लोक बताता है, हमारी परंपरा में दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी का क्या महत्व है. काशी का अर्थ है- प्रकाश स्तंभ. यानी वो नगर, जो शिव के प्रकाश से उज्जवल हो.

काशी की वो ज्योति बाबा विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग से प्रज्वलित होती है. मंदिर के गृर्भगृह में पंचमुखी विश्वेश्वर के दिव्य दर्शन और पूरी नगरी में शिव तत्व का अद्भुद जागरण होता है. काशी के बारे में स्कंद पुराण कहता है, कि जीवनदायिनी गंगा के तट पर ये नगरी भगवान शिव ने ही बसाई थी.

33 फीट की ऊंचाई पर बसी काशी

सतह से 33 फीट ऊंचा बसी काशी के बारे में पुराण कहते हैं, ये नगर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है. इसलिए यहां के कण-कण में, घर-घर में शिव माने जाते हैं. पौराणिक कथाएं बताती हैं, कि देवी पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत से इसी काशी में पधारे थे. इसलिए काशी में महाशिवरात्रि का उत्सव भगवान शिव के धरती पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है.

कहते हैं कि शिव तत्व की सबसे बड़ी रात्रि के इस उत्सव में जो भी शरीक होता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है. शिव की ‘रात्रि’ में मोक्ष प्राप्ति होती है और ‘पंचतत्व’ देह से आत्मा की मुक्ति होती है!

पंचमुखी क्यों कहे जाते हैं भगवान शिव?

वैदिक मान्यताओं में भगवान शिव जीव जगत में पंचमुखी इसलिए कहे जाते हैं, क्योंकि ये शरीर रचना के लिए जरूरी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसे पांच तत्वों के रचयिता हैं.

क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा.

पंच रचित् अधि अधम शरीरा..

-तुलसीदास

रामायण के किष्किंधा कांड में बाली की विधवा तारा को समझाते हुए तुलसीदास इन्हीं पंच तत्वों से बने शरीर की नश्वरता की बात करते हैं.

इन्हीं पंचतत्वों से आत्मा की मुक्ति को मोक्ष कहते हैं. शिव पुराण के मुताबिक मोक्ष प्राप्ति के वो देव हैं भगवान शिव. और काशी में मोक्ष प्राप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये शिव की नगरी है.

काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक

काशी विश्वनाथ मंदिर में 9वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता के साथ पूरी काशी में सभी 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर प्रतीक के तौर पर बसाए गए हैं.

1. सोमनाथ मंदिर- ये ज्योतिर्लिंग मनमंदिर घाट पर है.

2. मल्लिकार्जुन मंदिर- ये शिवपुरा मोहल्ला सिगरा में है.

3. महाकालेश्वर मंदिर- ये महामृत्युंजय मंदिर के अंदर है.

4. ओंकारेश्वर मंदिर, ये पठानी टोला मच्छोदरी में हैं.

5. बैजनाथ मंदिर- ये बैजनत्था इलाके में है.

6. भीमाशंकर मंदिर, ये नेपाली खपड़ा इलाके में है.

7. रामेश्वर मंदिर, मानमंदिर घाट पर स्थित है.

8. नागेश्वर मंदिर, ये पटनी टोला के घाट पर है.

9. काशी विश्वनाथ मंदिर- ये मुख्य ज्योतिर्लिंग है.

10. त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये बास फाटक क्षेत्र में है.

11. केदार जी मंदिर, ये केदारघाट पर स्थित है.

12. घृष्णेश्वर मंदिर, ये कमच्छा मंदिर में स्थित है.

यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का योग एक ही नगर में. ये धरती पर अद्भुत है. काशी को बसाने की यही पौराणिक परिकल्पना इसे शिव की अनूठी नगरी बनाती है.

