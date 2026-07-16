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जब रूठी पत्नी को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ को खिलानी पड़ी मिठाई, जानिए क्या है रथ यात्रा की ये अनोखी रस्म

रथ यात्रा के आखिरी दिन जब भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर लौटे तो नाराज माता लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्होंने रसगुल्ले का भोग लगाया, आज हम नीलाद्रि बीजे की पूरी कहानी डिटेल से बताएंगे.

Written Byharsh singh
Published: Jul 16, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:32 PM IST
जब रूठी पत्नी को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ को खिलानी पड़ी मिठाई, जानिए क्या है रथ यात्रा की ये अनोखी रस्म

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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