Pranayama Tips: इस पृथ्वी पर आने के पश्चात जो प्रथम कार्य हमने किया, वह था एक गहरी श्वास भीतर लेना. इस जीवन में जो अंतिम कार्य हम करेंगे - वह होगा श्वास बाहर छोड़ना. इन दोनों श्वासों के मध्य जो विद्यमान है, उसी को हम जीवन कहते हैं. अपने संपूर्ण जीवन में हम अपनी ही श्वास के प्रति बोधपूर्ण नहीं रहते हैं. अपनी श्वास का बोध, हमें शायद उन्हीं क्षणों में होता है जब हम दौड़ रहे होते हैं और सांस फूल जाती है.
श्वास जीवन ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है. यह थोड़े ही समय में हमारे शरीर को ऊर्जावान और मन को शांत करने में सहायता करती है. हमारी श्वास किस प्रकार कार्य करती है, इसे समझना जीवन को रूपांतरित कर सकता है. श्वास और मन में गहरा संबंध है. जब श्वास अस्थिर होती है, तब मन भी अस्थिर होता है. जब श्वास निश्चल होती है, तब मन भी शांत हो जाता है.
यदि आप निरीक्षण करें, तो पाएंगे कि प्रकृति में एक लय होती है. ऋतुओं की अपनी एक लय है. इसी प्रकार हमारे शरीर की भी एक लय है. आपने ध्यान दिया होगा कि आपको एक निश्चित समय पर भूख लगती है और निश्चित समय पर नींद आती है. इसी तरह हमारी श्वासों की भी एक लय होती है. हर भावना के साथ श्वास की एक विशेष लय जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए जब आप प्रसन्न होते हैं और किसी फूल की सुगंध लेते हैं, तो आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया धीमी, स्थिर और प्रगाढ़ होती है और बाहर जाने वाली श्वास अत्यंत सूक्ष्म, सहज और प्रयासरहित हो जाती है जैसे वह अस्तित्व में विलीन हो रही हो. इसके विपरीत, जब आप निराश या खिन्न होते हैं, तो बाहर निकलने वाली श्वास अधिक प्रबल और तीव्र हो जाती है.
जीवन भर आपसे कहा गया है कि क्रोध न करें, दुःखी न हों, परन्तु स्कूल, कॉलेज , घर या समाज में हमें कहीं भी यह नहीं सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं और चंचल मन को कैसे संभालें. आप अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बदल सकते किन्तु आप अपनी श्वास की लय को परिवर्तित कर सकते हैं और फिर भावनाएं स्वतः ही उसका अनुसरण करने लगती हैं.
श्वास शरीर और मन के मध्य की कड़ी है. जब भावनाएं उद्वेलित होती हैं, तो श्वास अनियमित हो जाती है. जब श्वास लयबद्ध होती है, तो भावनाएं स्थिर हो जाती हैं. श्वास को लयबद्ध करके आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं और यही कारण है कि प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया जैसे श्वसन अभ्यासों को सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है.
वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग दस हजार लीटर वायु को श्वास के द्वारा ग्रहण करता है. नब्बे प्रतिशत विषाक्त पदार्थ हमारी श्वास के माध्यम से बाहर जाते हैं और फिर भी हम अपने फेफड़ों की क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही उपयोग करते हैं. प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, भीतर से एक सुखद अनुभूति उत्पन्न होती है, मन स्पष्ट हो जाता है, और आप हल्का तथा ऊर्जावान अनुभव करते हैं. यह प्रत्यक्ष ज्ञान, अवलोकन, अभिव्यक्ति और हमारे सोचने के ढंग में सुधार करता है.
जब आप आभामंडल (ऑरा) का अध्ययन करते हैं, तो आप देखते हैं कि हर रोग पहले सूक्ष्म स्तर पर अथवा प्राणिक शरीर में उत्पन्न होता है, फिर स्थूल शरीर में प्रकट होता है. ऐसा कहा जाता है कि आपके शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने से छह माह पूर्व ही यह आपके प्राणिक शरीर या आपके आभा मंडल में दिखाई देने लगती है. प्राणायाम ‘प्राण’ के आयाम पर कार्य करता है. यह आपके चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करता है. यह आपके भीतर की चेतना को उन्नत करता है और उस प्रकाश पर पड़े आवरण को क्षीण करता है जो आपका आत्म है.
प्राण या ‘जीवन-शक्ति’ ऊर्जा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. जब प्राण का स्तर गिरता है, तो मन नकारात्मकता और अवसाद के प्रति संवेदनशील हो जाता है. जब प्राण-ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है तो नकारात्मक विचार स्वतः ही विलीन होने लगते हैं. हम स्वाभाविक रूप से बेहतर अनुभव करने लगते हैं, रचनात्मक रूप से सोचने लगते हैं और अपनी भावनाओं तथा विचारों पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं.
हमारी श्वास में बहुत से रहस्य छिपे हैं, जिनमें से अधिकांश का हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है. यह एक अत्यंत सूक्ष्म और रोचक विज्ञान है. दाहिनी नासिका को सूर्य-नाड़ी और बाईं-नासिका को चंद्र नाड़ी से जोड़ा जाता है. जीवन के विभिन्न कार्य इन नाड़ियों द्वारा संचालित होते हैं. बाईं नासिका मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को सक्रिय करती है और दाहिनी नासिका बाएं हिस्से को. जब श्वास का प्रवाह दोनों नासिकाओं में संतुलित होता है, तो मस्तिष्क की तरंगें संतुलित हो जाती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने लगती हैं.
जब दाहिनी नाड़ी सक्रिय होती है, तो आप बातों को बेहतर ढंग से ग्रहण कर सकते हैं और आपकी समझ अधिक स्पष्ट हो जाती हैं. जब दाहिनी नासिका कार्य कर रही हो, तब भोजन करना बेहतर पाचन और पूर्ण निष्कासन में सहायता करता है, जिससे शरीर हल्का और स्थिर अनुभव करता है. नींद भी श्वास के प्रवाह से प्रभावित होती है. जब कोई बाईं करवट सोता है, जिससे दाहिनी नासिका सक्रिय रहती है, तो नींद अधिक गहरी और स्फूर्तिदायक होती है, जिससे जागने पर व्यक्ति ऊर्जावान रहता है.
श्वास की गति सूर्योदय, चंद्रोदय और ब्रह्मांडीय चक्रों जैसी प्राकृतिक लयों से निकट रूप से जुड़ी हुई है. योगियों ने इस संबंध को समझकर श्वासों को नियंत्रित करने के सरल उपाय विकसित किए हैं. जब दोनों नासिकाएं एक साथ कार्य करती हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो जाता है. यह ध्यान और प्रार्थना के लिए उपयुक्त समय होता है. योग में वर्णित अनुलोम-विलोम और नाड़ी-शोधन प्राणायाम सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को संतुलित कर प्राण के प्रवाह को सुगम बनाते हैं. दोनों नासिकाओं से बारी-बारी से श्वास लेने से पूरा तंत्र शुद्ध होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है और तनाव स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है.
महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को श्वास लेने और छोड़ने की सचेत प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है. इसके तीन भाग हैं - पूरक (श्वास लेना), रेचक (श्वास छोड़ना) और कुम्भक (श्वास रोकना). विभिन्न परंपराओं में इसके अलग-अलग अनुपात और विधियां हैं, इसलिए प्राणायाम हमेशा उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए.
प्राणायाम की एक ऐसी अवस्था भी होती है जो तब घटित होती है जब श्वास लेने और छोड़ने का प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाता है. गहरे ध्यान में, जब विचार और संस्कार विलीन हो जाते हैं, तो एक स्वतःस्फूर्त प्राणायाम घटित होता है. श्वास ठहर सकती है या अपनी ही एक लय में गति कर सकती है. उस क्षण में, मन इंद्रियों से पीछे हट जाता है और इंद्रियो के बंधंन से परे, परम शांति की अवस्था में प्रवेश करता है.
प्राणायाम के लाभ हमारे शरीर और मन से कहीं आगे तक जाते हैं. महर्षि पतंजलि ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कैसे प्रत्येक मनुष्य के भीतर चेतना के आंतरिक प्रकाश पर पड़ा आवरण प्राणायाम के नियमित अभ्यास से क्षीण हो जाता है. वास्तव में, आप स्वयं प्रकाश हैं, परंतु आप इसे नहीं जानते क्योंकि आपके चारों ओर अज्ञान का एक घना आवरण है. जैसे-जैसे आवरण क्षीण होता जाता है, आप अपने मन को एकाग्र करने में सक्षम होते हैं. मन बिना विचलित हुए एक ही बिंदु पर केंद्रित रहने की क्षमता प्राप्त कर लेता है. प्राणायाम के अच्छे अभ्यास के पश्चात, मन स्पष्ट, स्थिर और शांत हो जाता है और ध्यान अनायास होने लगता है.