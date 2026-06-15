यदि आप निरीक्षण करें, तो पाएंगे कि प्रकृति में एक लय होती है. ऋतुओं की अपनी एक लय है. इसी प्रकार हमारे शरीर की भी एक लय है. आपने ध्यान दिया होगा कि आपको एक निश्चित समय पर भूख लगती है और निश्चित समय पर नींद आती है. इसी तरह हमारी श्वासों की भी एक लय होती है. हर भावना के साथ श्वास की एक विशेष लय जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए जब आप प्रसन्न होते हैं और किसी फूल की सुगंध लेते हैं, तो आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया धीमी, स्थिर और प्रगाढ़ होती है और बाहर जाने वाली श्वास अत्यंत सूक्ष्म, सहज और प्रयासरहित हो जाती है जैसे वह अस्तित्व में विलीन हो रही हो. इसके विपरीत, जब आप निराश या खिन्न होते हैं, तो बाहर निकलने वाली श्वास अधिक प्रबल और तीव्र हो जाती है.