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आपके चारों ओर की ऊर्जा को करता है शुद्ध, जानें क्या है प्राणायाम के पीछे का गहन विज्ञान?

Science Behind Pranayama: ‘प्राण’ के आयाम पर प्राणायाम कार्य करता है जो व्यक्ति के चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करके उसकी चेतना को उन्नत करता है. व्यक्ति के श्वास में बहुत से छिपे हुए रहस्य हैं.

Written ByShri Shri Ravi ShankarEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:37 PM IST
आपके चारों ओर की ऊर्जा को करता है शुद्ध, जानें क्या है प्राणायाम के पीछे का गहन विज्ञान?
Image Credit: AI (Pranayama)

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