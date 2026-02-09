Ram Shalaka: जीवन के चक्रव्यूह में फंसे हैं? रामचरितमानस की 'राम शलाका' से जानें क्या कहता है आपका भाग्य

Advertisement
Ram Shalaka Future Prediction: श्री राम शलाका प्रश्नावली में जो नौ चौपाइयां छिपी होती हैं, वे आपके प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग संकेत देती हैं. आइए जानते हैं रामचरित मानस के राम शलाका से कोई व्यक्ति किस प्रकार अपना भविषिय जान सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:44 PM IST
Ram Shalaka: गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस न सिर्फ एक महाकाव्य है, बल्कि यह जीवन दर्शन का सार भी है. इसी पावन ग्रंथ पर आधारित है 'श्री राम शलाका प्रश्नावली'. यह एक ऐसी प्राचीन और सिद्ध विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर और कठिन परिस्थितियों में सही दिशानिर्देश प्राप्त कर सकता है. वैदिक काल से ही भारत में इस प्रकार की विद्याओं का प्रचलन रहा है, जहां अटूट श्रद्धा और विश्वास के बल पर प्रभु की इच्छा जानने का प्रयास किया जाता है. श्री राम शलाका प्रश्नावली में जो नौ चौपाइयां छिपी होती हैं, वे आपके प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कि राम शलाका क्या है यह भविष्य को लेकर क्या खास जानकारी देता है.

कैसे करें रामचरितमानस प्रश्नावली का प्रयोग?

रामचरितमानस प्रश्नावली का उपयोग करना बहुत आसान है. यह 15x15 के खानों की एक तालिका होती है, जिसमें रामचरितमानस की नौ विशेष चौपाइयों के अक्षर क्रमबद्ध तरीके से रखे गए होते हैं. आप मात्र तीन चरणों में अपना समाधान पा सकते हैं. सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और भगवान श्री राम का सच्चे मन से स्मरण करें. अपनी समस्या या प्रश्न को मन में दोहराते हुए प्रश्नावली की तालिका के किसी भी एक खाने पर उंगली रखें. जिस अक्षर पर आपकी उंगली रुकी है, उसे नोट कर लें. अब वहां से आगे बढ़ते हुए हर 9वें अक्षर को जोड़ते जाएं. इन अक्षरों को आपस में जोड़ने पर रामचरितमानस की एक पूर्ण चौपाई बन जाएगी. इस चौपाई के अर्थ में ही आपके प्रश्न का उत्तर और भविष्य का संकेत छिपा होता है.

परामर्श के दौरान ध्यान रखें ये जरूरी बातें

प्रश्नावली से सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है. प्रश्नावली का प्रयोग करते समय मन में किसी भी प्रकार का संशय या नकारात्मक विचार न रखें. एक समय पर सिर्फ एक ही स्पष्ट प्रश्न पूछें. प्रश्न पूछने से पहले इष्टदेव का ध्यान जरूर करें. इसका उपयोग सिर्फ तभी करें जब आप वास्तव में किसी बड़ी दुविधा में हों. यह विधा तभी फलदायी होती है जब साधक का इसमें पूर्ण विश्वास हो. शांत और स्वच्छ वातावरण में ही इस विधि को अपनाएं ताकि आप मानसिक रूप से जुड़ सकें. 

9 चौपाइयों से जुड़े खास संकेत

सुनु सिय सत्य असीस हमारी
पूजिहि मन कामना तुम्हारी।

अर्थ- श्री जानकी जी को गुरुजनों से आशीर्वाद मिल रहा है.

फल- यह अत्यंत शुभ संकेत है. आपका कार्य सफल होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी. 

कार्य में विलंब या संदेह

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा, 
हृदय राखि कोसलपुर राजा।

अर्थ- हनुमान जी नगर में प्रवेश करते समय भगवान राम को हृदय में धारण किए हुए हैं.

फल- भगवान का नाम लेकर कार्य शुरू करें, सफलता मिलेगी. कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

निराशा या असफलता का भय

उघरें अंत न होइ निबाहू, 
कालनेमि जिमि रावन राहू।

अर्थ- जैसे कालनेमि, रावण और राहु का अंत बुरा हुआ, वैसे ही कपट का फल अच्छा नहीं होता.

फल- इस कार्य में सफलता मिलने में संदेह है. अनैतिक या गलत मार्ग से किए गए कार्य का परिणाम बुरा हो सकता है.

संशय और विवाद

बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं
फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं

अर्थ- जैसे सांप की मणि कुसंगति में रहकर भी अपना गुण नहीं खोती, वैसे ही सज्जन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखते हैं.

फल- कार्य पूरा होने में समय लग सकता है या कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

यह भी पढ़ें: क्या है रमल ज्योतिष शास्त्र? आखिर इस विद्या ने कैसी पूरी की भगवान शिव की अधूरी इच्छा

शुभ फल की प्राप्ति

मुद मंगलमय संत समाजू, 
जो जग जंगम तीरथ राजू।

अर्थ- संतों का समाज आनंद और कल्याण करने वाला है.

फल- आपका प्रश्न जिस कार्य से जुड़ा है, उसका फल बहुत अच्छा होगा. किसी बड़े व्यक्ति की सहायता मिल सकती है.

संशय दूर होगा

होइहै वही जो राम रचि राखा
को करि तर्क बढ़ावै साखा

अर्थ- वही होगा जो ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है.

फल- फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दें. चिंता न करें, जो होगा वह उचित होगा.

विजय का संकेत

राजिव नयन धरें धनु सायक, 
भगत बिपति भंजन सुख दायक।

अर्थ- कमल नयन भगवान राम धनुष-बाण धारण किए भक्तों के कष्ट हर रहे हैं.

फल- शत्रुओं पर विजय मिलेगी और कार्य में आ रही बड़ी रुकावटें दूर होंगी.

हानि की संभावना

गरल सुधा रिपु करहिं मिताई
गोपद सिंधु अनल सितलाई

अर्थ- विष अमृत बन जाए, शत्रु मित्र बन जाए- यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है.

फल- अभी परिस्थिति कठिन है. कार्य में हानि हो सकती है. प्रार्थना और सावधानी की जरूरत है.

परोपकार और मंगल

हित अनहित पशु पक्षीहु जाना, 
मानुष तनु गुन ज्ञान निधाना।

अर्थ- पशु-पक्षी भी अपना भला-बुरा जानते हैं, मनुष्य तो ज्ञान का भंडार है.

फल- सोच-समझकर निर्णय लें. बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

