Advertisement
trendingNow13114773
Hindi Newsधर्ममुंह से ही नहीं आंख-नाक, कान से भी रखना पड़ता है रोजा, रमजान शुरू होते ही मुस्लिम लेते हैं ये 5 संकल्‍प

मुंह से ही नहीं आंख-नाक, कान से भी रखना पड़ता है रोजा, रमजान शुरू होते ही मुस्लिम लेते हैं ये 5 संकल्‍प

2026 Ramadan : रमजान का पाक महीना भारत में 19 फरवरी से शुरू हो गया है. लोग रमजान महीने में रोजा रखकर दुआ कर रहे हैं. इस मौके पर जानिए कि रोजेदार की नियत कैसी होनी चाहिए और रोजा ना टूटे इसके लिए किन जरूरी बातों का ध्‍यान रखना होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंह से ही नहीं आंख-नाक, कान से भी रखना पड़ता है रोजा, रमजान शुरू होते ही मुस्लिम लेते हैं ये 5 संकल्‍प

Ramadan Roza rakhne ki dua : इस्‍लामिक कैलेंडर का नौवां महीना रमजान शुरू हो गया है, जिसे इस्‍लाम में सबसे ज्‍यादा पवित्र महीना माना गया है. इस पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं और फिर रमजान के आखिर में ईद मनाते हैं. आमतौर पर रोजा से मतलब सूर्योदय से सूर्यास्‍त के बीच व्रत रखने को रोजा माना जाता है. जबकि इस्‍लाम के अनुसार रोजा केवल पेट का नहीं होता है, बल्कि आंख, नाक, कान और दिमाग का भी रोजा रखा जाता है. यानी कि रोजा रखने के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है. इसलिए रोजेदार रोजा रखने से पहले संकल्‍प लेते हैं. रोजा रखने की दुआ करते हैं, फिर रोजा रखते हैं. इसी तरह रोजा खोलने से पहले भी दुआ की जाती है. 

हिंदी में रोजा रखने की दुआ 

'व बिसौमि ग़दिन नवैतु मिन शह्रि रमज़ान'
अर्थ: मैं अल्लाह के लिए रमजान के रोजे की नीयत (संकल्प) करता/करती हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सांप का साल खत्‍म, अग्नि घोड़े का शुरू, चाइनीज राशिफल से जानिए यह साल आपके लिए लकी है या अनलकी?

हिंदी में रोजा खोलने की दुआ 

सूरज डूबने के बाद मगरिब की अजान होती है और उसके बाद रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं. इफ्तारी के समय भी रोजा खोलने की दुआ पढ़ी जाती है. माना जाता है कि पूरे दिन के कठिन रोजे के बाद इस समय दुआ करने से दुआ के कबूल होने की उम्मीद भी ज्यादा होती है.

‘अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु, व बिका आमन्तु, व अलैका तवक्कल्तु, व अला रिज़्किका अफ़्तरतु.’

अर्थ: ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरी दी हुई रोजी से रोजा खोला.

यह भी पढ़ें: 19 फरवरी क्‍यों है इतनी खास? हिंदू-मुस्लिम सब कर रहे इंतजार

रोजा रखने की नियत और जरूरी नियम 

रमजान के महीने में सिर्फ पेट का ही रोजा नहीं होता है, बल्कि जबान, आंख और कान की भी रोजा होता है. इसलिए रमजान में गलते बोलने, गलत सुनने और गलत देखने से परहेज करना चाहिए. साथ ही आंख-कान में ड्रॉप्‍स डालने की भी मनाही है. रोजे का मतलब है कि शरीर में किसी भी तरह से कोई चीज अंदर ना जाए, फिर चाहे वह भोजन हो या आईड्रॉप. इसके अलावा रोजे के दौरान पाक नियत रखना बेहद जरूरी होती है. इसलिए बुरा देखने, बुरा बोलने, बुरा सुनने और यहां तक की बुरा सोचने की भी मनाही की गई है. यही वजह है कि हर रोजेदार रोजा रखने से पहले 5 संकल्‍प लेता है. 

- अल्‍लाह के लिए रोजा रखने की नियत करना. 
- पांचों वक्‍त की नमाज पढ़ना. इबादत करना.  
- भूख-प्‍यास का संयम रखना. सुबह सहरी के बाद से लेकर शाम को इफ्तार होने तक ना खाना, ना पीना. 
- हर तरह की बुराई से दूर रहना, नशे से दूर रहना. झूठ, लड़ाई आदि से बचना. 
- जकात यानी कि दान करना. रोजे का पूरा फायदा तभी मिलता है, जब गरीब-जरूरतमंदों की मदद की जाए. 

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में खत्‍म हो रहा फरवरी महीना, 4 राशियों का होगा भाग्‍योदय, पद और पैसा दोनों मिलेगा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Ramadan 2026

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान