Ramadan Roza rakhne ki dua : इस्‍लामिक कैलेंडर का नौवां महीना रमजान शुरू हो गया है, जिसे इस्‍लाम में सबसे ज्‍यादा पवित्र महीना माना गया है. इस पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं और फिर रमजान के आखिर में ईद मनाते हैं. आमतौर पर रोजा से मतलब सूर्योदय से सूर्यास्‍त के बीच व्रत रखने को रोजा माना जाता है. जबकि इस्‍लाम के अनुसार रोजा केवल पेट का नहीं होता है, बल्कि आंख, नाक, कान और दिमाग का भी रोजा रखा जाता है. यानी कि रोजा रखने के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है. इसलिए रोजेदार रोजा रखने से पहले संकल्‍प लेते हैं. रोजा रखने की दुआ करते हैं, फिर रोजा रखते हैं. इसी तरह रोजा खोलने से पहले भी दुआ की जाती है.

हिंदी में रोजा रखने की दुआ

'व बिसौमि ग़दिन नवैतु मिन शह्रि रमज़ान'

अर्थ: मैं अल्लाह के लिए रमजान के रोजे की नीयत (संकल्प) करता/करती हूं.

हिंदी में रोजा खोलने की दुआ

सूरज डूबने के बाद मगरिब की अजान होती है और उसके बाद रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं. इफ्तारी के समय भी रोजा खोलने की दुआ पढ़ी जाती है. माना जाता है कि पूरे दिन के कठिन रोजे के बाद इस समय दुआ करने से दुआ के कबूल होने की उम्मीद भी ज्यादा होती है.

‘अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु, व बिका आमन्तु, व अलैका तवक्कल्तु, व अला रिज़्किका अफ़्तरतु.’

अर्थ: ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरी दी हुई रोजी से रोजा खोला.

रोजा रखने की नियत और जरूरी नियम

रमजान के महीने में सिर्फ पेट का ही रोजा नहीं होता है, बल्कि जबान, आंख और कान की भी रोजा होता है. इसलिए रमजान में गलते बोलने, गलत सुनने और गलत देखने से परहेज करना चाहिए. साथ ही आंख-कान में ड्रॉप्‍स डालने की भी मनाही है. रोजे का मतलब है कि शरीर में किसी भी तरह से कोई चीज अंदर ना जाए, फिर चाहे वह भोजन हो या आईड्रॉप. इसके अलावा रोजे के दौरान पाक नियत रखना बेहद जरूरी होती है. इसलिए बुरा देखने, बुरा बोलने, बुरा सुनने और यहां तक की बुरा सोचने की भी मनाही की गई है. यही वजह है कि हर रोजेदार रोजा रखने से पहले 5 संकल्‍प लेता है.

- अल्‍लाह के लिए रोजा रखने की नियत करना.

- पांचों वक्‍त की नमाज पढ़ना. इबादत करना.

- भूख-प्‍यास का संयम रखना. सुबह सहरी के बाद से लेकर शाम को इफ्तार होने तक ना खाना, ना पीना.

- हर तरह की बुराई से दूर रहना, नशे से दूर रहना. झूठ, लड़ाई आदि से बचना.

- जकात यानी कि दान करना. रोजे का पूरा फायदा तभी मिलता है, जब गरीब-जरूरतमंदों की मदद की जाए.

