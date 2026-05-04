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Hindi Newsधर्मShani Marak: क्यों शनि की मारक दशा में बाकी ग्रह बन जाते हैं एकदम शांत? जानें क्या कहता है ज्योतिष का सिद्धांत

Shani Marak: क्यों शनि की मारक दशा में बाकी ग्रह बन जाते हैं एकदम शांत? जानें क्या कहता है ज्योतिष का सिद्धांत

Shani Markesh Importance: ज्योतिष शास्त्र में शनि के मारकेश को बहुत महत्व दिया गया है. कुंडली में शनि के मारकेश होने पर जातक को मृत्यु के समान कष्ट सहन करना पड़ता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि शनि मारक की स्थिति में अन्य ग्रहों का प्रभाव क्यों निष्फल हो जाता है. आइए जानते हैं कि इस बारे में ज्योतिष का ग्रंथ लघुपाराशरी क्या कहता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 04, 2026, 08:46 PM IST
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Shani Marak: क्यों शनि की मारक दशा में बाकी ग्रह बन जाते हैं एकदम शांत? जानें क्या कहता है ज्योतिष का सिद्धांत

Shani Markesh Effect: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता माना जाता है, लेकिन जब बात आयु और मृत्यु के विश्लेषण की आती है, तो 'लघुपाराशरी' जैसे प्राचीन ग्रंथों इसमें मददगार होते हैं. कुंडली में कुछ ग्रह जीवन देने वाले होते हैं, तो कुछ मारक यानी कष्ट या मृत्यु के सूचक माने जाते हैं. इन मारक ग्रहों में शनि की स्थिति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है. जब शनि का संबंध अन्य मारक ग्रहों से हो जाता है, तो वे अन्य सभी ग्रहों के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए खुद मुख्य भूमिका में आ जाते हैं. हालांकि, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले व्यक्ति की आयु की श्रेणी और ग्रहों के शुभ-अशुभ संबंधों का गहराई से अध्ययन करना जरूरी होता है. ज्योतिष शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ 'लघुपाराशरी' के चौथे अध्याय में मारक ग्रहों और शनि की विशिष्ट भूमिका पर विस्तार से बताया गया है. आइए, जानते हैं कि कुंडली में शनि के मारक होने पर अन्य ग्रह क्यों शांत हो जाते हैं.

'मारकों का राजा' क्यों हैं शनि

ज्योतिष ग्रंथ लघुपाराशरी के अनुसार, अगर पाप फल देने वाले शनि ग्रह का संबंध किसी अन्य मारक ग्रह के साथ हो जाए, तो शनि अन्य सभी मारक ग्रहों के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए खुद मृत्यु देने वाला मुख्य ग्रह बन जाता है. शनि के इसी विशेष मारक प्रभाव के कारण कई विद्वान ज्योतिषी शनि को मारकों का राजा भी कहते हैं.

शनि मारकेश में अन्य ग्रहों का नहीं होता प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर जन्म कुंडली में शनि मारक की भूमिका में है, तो अन्य मारक ग्रहों के फलों पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर यदि शनि का मारकेशों से संबंध न हो, तो कुंडली का जो भी सबसे शक्तिशाली मारक ग्रह होगा, वही जातक के मरण का कारण बनता है. इसके साथ ही अगर शनि को थोड़ा भी मारकत्व प्राप्त हो और वह पापी हो, तो वह खुद ही मृत्यु प्रदाता बन जाता है. उदाहरण के लिए- कर्क लग्न में शनि सप्तमेश के साथ-साथ अष्टमेश भी होता है. ऐसी स्थिति में शनि का स्वयं पापी, मारकेश या मारक संबंधी होना उसे प्रबल मारक बनाता है.

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कैसे किया जाता है मारकेश का विचार? 

मारक ग्रह की दशा का फल जानने से पहले यह देखना अनिवार्य है कि व्यक्ति की आयु ज्योतिषीय गणना के अनुसार किस श्रेणी में आ रही है. आयु को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है- दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु. जैमिनी ऋषि के मुताबिक, सबसे पहले जातक की आयु श्रेणी का निर्धारण करना चाहिए और उसके बाद ही मारकेश का विचार करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: सूर्य-शनि की लाभ दृष्टि से ये 5 राशि वाले होंगे मालामाल, जॉब-बिजनेस में शुरू होगा गोल्डन टाइम

कब नहीं होता मारकेश का प्रभाव?

अगर किसी व्यक्ति की आयु मध्यायु या दीर्घायु की श्रेणी में है और उस दौरान मारकेश की दशा आती है, तो आमतौर पर मृत्यु नहीं होती. ऐसी स्थिति में जातक को सिर्फ मृत्यु के समान कष्ट का अनुभव हो सकता है. हालांकि, शास्त्रों में मारक दोष के लिए उपाय भी बताए गए हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि के मारक की स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप बेहद शुभ फलदायी होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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