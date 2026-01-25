Advertisement
trendingNow13085745
Hindi Newsधर्मSuryaprabha Vahanam: सूर्यप्रभा वाहन क्या है? इसका तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से क्या है कनेक्शन

Suryaprabha Vahanam: सूर्यप्रभा वाहन क्या है? इसका तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से क्या है कनेक्शन

Suryaprabha Vahanam: मान्यता है कि सूर्यप्रभा पर सर्वशक्तिमान श्री मलयप्पा के दर्शन से भक्तों को स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है, क्योंकि सूर्य देव को बीमारियों को दूर करने वाला माना जाता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryaprabha Vahanam: सूर्यप्रभा वाहन क्या है? इसका तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से क्या है कनेक्शन

Suryaprabha Vahanam: तिरुपति में सूर्य प्रभा वाहन सेवा भव्यता के साथ मनाई गई. इसमें भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे. बता दें कि सूर्य जयंती के शुभ अवसर पर, रविवार को सूर्यप्रभा वाहन सेवा दिव्य भव्यता के साथ देखी गई. सप्त वाहन सेवा सूर्य वाहन के साथ सुबह 5:30 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली. चारों माडा सड़कों के किनारे की सभी गैलरी भक्तों से खचाखच भरी हुई थीं, जिन्होंने 25 जनवरी को सात वाहन सेवाओं को देखने और दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार शाम से ही हर इंच जगह घेर ली थी. मान्यता है कि सूर्यप्रभा पर सर्वशक्तिमान श्री मलयप्पा के दर्शन से भक्तों को स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है, क्योंकि सूर्य देव को बीमारियों को दूर करने वाला माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य प्रभा वाहन क्या है और इसका दक्षिण भारत के मंदिरों से क्या कनेक्शन है. 

वेंकटेश्वर मंदिर की खास परंपरा

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर की परंपराएं और उत्सव अपनी भव्यता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक है सूर्यप्रभा वाहन सेवा. यह न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि खगोलीय और आध्यात्मिक संगम का एक अद्भुत उदाहरण भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यप्रभा वाहन का अर्थ और स्वरूप

सूर्यप्रभा का अर्थ होता है- सूर्य की आभा या प्रकाश. यह एक विशेष वाहन है जिसका उपयोग भगवान वेंकटेश्वर की उत्सव मूर्ति, मलयप्पा स्वामी, को मंदिर की गलियों (माड़ा गलियों) में भ्रमण कराने के लिए किया जाता है. इस वाहन के केंद्र में भगवान विराजमान होते हैं, और उनके पीछे एक विशाल सूर्य मंडल बनी होती है. यह सूर्य देव का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें वेदों में जगत् चक्षु (दुनिया की आंख) और आरोग्य का देवता माना गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, सूर्य के रथ को अनुरु (अरुण) चलाते हैं, जो इस वाहन सेवा के दौरान भी सांकेतिक रूप से उपस्थित रहते हैं.

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से कनेक्शन

वार्षिक ब्रह्मोत्सवम (7वां दिन)- नौ दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सवम के सातवें दिन सुबह की शुरुआत सूर्यप्रभा वाहन सेवा से होती है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वयं सूर्य नारायण के रूप में दर्शन देते हैं. शाम को इसी के पूरक के रूप में चंद्रप्रभा वाहन निकाला जाता है.

रथसप्तमी (मिनी ब्रह्मोत्सवम)- रथसप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एक ही दिन में सात अलग-अलग वाहनों पर भगवान की सवारी निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत सूर्योदय के समय सूर्यप्रभा वाहन से ही होती है।

आध्यात्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार, सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। तिरुमाला के भक्तों का मानना है कि सूर्यप्रभा वाहन पर भगवान के दर्शन करने से शारीरिक रोगों (विशेषकर त्वचा और आंखों के रोग) से मुक्ति मिलती है. बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है. अंधकार और नकारात्मकता का नाश होता है.

एक अद्भुत खगोलीय घटना

ब्रह्मोत्सवम के दौरान जब यह वाहन मंदिर की गलियों में घूमता है, तो दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात सूर्य भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहे हों. भक्त इस दौरान 'आदित्य हृदयम' का पाठ करते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Suryaprabha Vahanam

Trending news

'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?