Suryaprabha Vahanam: सूर्यप्रभा वाहन क्या है? इसका तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से क्या है कनेक्शन

Suryaprabha Vahanam: तिरुपति में सूर्य प्रभा वाहन सेवा भव्यता के साथ मनाई गई. इसमें भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे. बता दें कि सूर्य जयंती के शुभ अवसर पर, रविवार को सूर्यप्रभा वाहन सेवा दिव्य भव्यता के साथ देखी गई. सप्त वाहन सेवा सूर्य वाहन के साथ सुबह 5:30 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली. चारों माडा सड़कों के किनारे की सभी गैलरी भक्तों से खचाखच भरी हुई थीं, जिन्होंने 25 जनवरी को सात वाहन सेवाओं को देखने और दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार शाम से ही हर इंच जगह घेर ली थी. मान्यता है कि सूर्यप्रभा पर सर्वशक्तिमान श्री मलयप्पा के दर्शन से भक्तों को स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है, क्योंकि सूर्य देव को बीमारियों को दूर करने वाला माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य प्रभा वाहन क्या है और इसका दक्षिण भारत के मंदिरों से क्या कनेक्शन है.

वेंकटेश्वर मंदिर की खास परंपरा

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर की परंपराएं और उत्सव अपनी भव्यता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक है सूर्यप्रभा वाहन सेवा. यह न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि खगोलीय और आध्यात्मिक संगम का एक अद्भुत उदाहरण भी है.

सूर्यप्रभा वाहन का अर्थ और स्वरूप

सूर्यप्रभा का अर्थ होता है- सूर्य की आभा या प्रकाश. यह एक विशेष वाहन है जिसका उपयोग भगवान वेंकटेश्वर की उत्सव मूर्ति, मलयप्पा स्वामी, को मंदिर की गलियों (माड़ा गलियों) में भ्रमण कराने के लिए किया जाता है. इस वाहन के केंद्र में भगवान विराजमान होते हैं, और उनके पीछे एक विशाल सूर्य मंडल बनी होती है. यह सूर्य देव का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें वेदों में जगत् चक्षु (दुनिया की आंख) और आरोग्य का देवता माना गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, सूर्य के रथ को अनुरु (अरुण) चलाते हैं, जो इस वाहन सेवा के दौरान भी सांकेतिक रूप से उपस्थित रहते हैं.

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से कनेक्शन

वार्षिक ब्रह्मोत्सवम (7वां दिन)- नौ दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सवम के सातवें दिन सुबह की शुरुआत सूर्यप्रभा वाहन सेवा से होती है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वयं सूर्य नारायण के रूप में दर्शन देते हैं. शाम को इसी के पूरक के रूप में चंद्रप्रभा वाहन निकाला जाता है.

रथसप्तमी (मिनी ब्रह्मोत्सवम)- रथसप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एक ही दिन में सात अलग-अलग वाहनों पर भगवान की सवारी निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत सूर्योदय के समय सूर्यप्रभा वाहन से ही होती है।

आध्यात्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार, सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। तिरुमाला के भक्तों का मानना है कि सूर्यप्रभा वाहन पर भगवान के दर्शन करने से शारीरिक रोगों (विशेषकर त्वचा और आंखों के रोग) से मुक्ति मिलती है. बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है. अंधकार और नकारात्मकता का नाश होता है.

एक अद्भुत खगोलीय घटना

ब्रह्मोत्सवम के दौरान जब यह वाहन मंदिर की गलियों में घूमता है, तो दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात सूर्य भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहे हों. भक्त इस दौरान 'आदित्य हृदयम' का पाठ करते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है.

