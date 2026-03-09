क्या आप भी शिव और सदाशिव को एक ही समझ बैठे हैं? दोनों एक दूसरे के विरोधी या पूरक, जानें रहस्य

Know about Shiva and Sadashiv: शिव कौन हैं और सदाशिव कौन हैं? ये दो ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर जानने के बाद भगवान शिव से जुड़े कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठने लगता है. वैसे तो महादेव के कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम है सदाशिव. हालांकि, कई लोग शिव और सदाशिव दोनों को एक ही मानते हैं लेकिन सच तो ये है कि महादेव के शिव और सदाशिव रूप में बड़ा ही गहरा अंतर हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि शिव और सदाशिव के बीच का क्या अंतर हैं.

शिव और सदाशिव का अंतर समझिए

भगवान शिव साकार रूप हैं जिनका एक तय पहनावा है, निवास स्थान है. शिव जी बाघ की छाल पहनते हैं. वे अपने गले में नागराज वासुकी, मस्तक पर चंद्रमा और शीश पर गंगा को धारण करते हैं. वहीं शिव जी शिवलिंग के रूप में भी पूजे जाते हैं और सुलभ देवता के रूप में भक्तों कि पूजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित भी रहते हैं. वहीं सदाशिव शाश्वत और परम चेतना को दर्शाते हैं. सदाशिव के निराकार और निर्गुणी होने के कारण उनके होने का अनुभव केवल ध्यान और आत्मज्ञान से ही किया जा सकता है. इस तरह शिव और सदाशिव एक ही तत्व के दो रूप भले ही हैं लेकिन दोनों के लिए भक्ति और अनुभुति का मार्ग अलग है. शिव जहां भक्ति और योग की राह बताते हैं तो वहीं सदाशिव आत्मज्ञान और मोक्ष का रास्ता खोलते हैं.

शिव और सदाशिव में सूक्ष्म और गहरा अंतर

शास्त्रों के अनुसार शिव और सदाशिव में सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा अंतर होता है. सदाशिव को परब्रह्म माना गया है जो स्थान और कारण से परे हैं. सदाशिव न तो सृष्टिकर्ता हैं और तो सृष्टि के संहारक है. सदाशिव एक ऐसी अवस्था हैं जहां “अहं” यानी मैं और “इदं” यानी यह के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है. वहीं, शिव जी सदाशिव के ही साकार रूप है जिनका इस सृष्टि से गहरा जुड़ाव हैं. जिनका एक परिवार है और एक निवास स्थान है. जो भक्तों के कष्ट हरने वाले भक्तों के आराध्य देव हैं. जिनकी पूजा होती है और जिनकी अनेक लीलाएं हैं. ध्यान और आध्यात्म के रास्ते व्यक्ति शिव से शुरू होकर सदाशिव तक पहुंचने की यात्रा कर सकता है. इस तरह शिव और सदाशिव एक ही सत्य के दो स्तर हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं.

