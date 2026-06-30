/जैन धर्म का ‘शिवधाम’ और हिंदू धर्म के ‘भगवान शिव’ में क्या है अंतर? यहां जानिए सही मतलब

जो भव्य जीव आपको भली-भांति जान लेते हैं, वे ही मृत्यु (जन्म-मरण के चक्र) पर विजय प्राप्त करते हैं. हे नाथ! मोक्ष पद (कल्याणकारी स्थान) को प्राप्त करने का आपके द्वारा बताया गया मार्ग ही श्रेष्ठ है, इसके सिवाय कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है .

“शिवपुरी”, “शिवधाम” और “शिवपद” जैसे शब्द जैन साहित्य, स्तोत्र और भक्ति साहित्य में प्रयुक्त होते हैं. इनका अर्थ है पवित्र स्थान जहां स्वतंत्र आत्माएं रहती हैं. जैन सिद्धांत के अनुसार, लोक के सर्वोच्च स्तर पर स्थित “सिद्धशिला” वह स्थान है जहां आत्माएं मोक्ष पाकर अनंत काल तक रहती हैं. यहां जन्म, मृत्यु, दुःख, मोह और किसी भी प्रकार का कर्मबंधन नहीं हैं. यहां केवल अनन्त सुख और ज्ञान की स्थिति बनी रहती है. कई ग्रंथों और स्तुतियों में इस सिद्धशिला को "शिवधाम" या "शिवपुरी" भी कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मा के सर्वोच्च कल्याण का स्थान है.