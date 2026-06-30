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जैन धर्म का ‘शिवधाम’ और हिंदू धर्म के ‘भगवान शिव’ में क्या है अंतर? यहां जानिए सही मतलब

जैन धर्म का ‘शिवधाम’ और हिंदू धर्म के ‘भगवान शिव’ में आखिर क्या अंतर होता है, शिव शब्द की परिभाषा क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written ByDr. Arti Jain
Published: Jun 30, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:51 PM IST
जैन धर्म का ‘शिवधाम’ और हिंदू धर्म के ‘भगवान शिव’ में क्या है अंतर? यहां जानिए सही मतलब

About the Author

Dr. Arti Jain

Dr. Arti Jain

डॉक्टर आरती जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने साल 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD की और उन्हें अंडरग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है.

 

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