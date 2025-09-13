Kartik Maas 2025: इस साल कब शुरू हो रहा है कार्तिक माह, दीपावली से लेकर छठ पर्व की धूम, जानें कौन से काम करें!
Kartik Month 2025 Start Date: हिंदू धर्म में हर माह का अपना अलग और विशेष महत्व है. साल 2025 में पवित्र कार्तिक माह की शुरुआत किस दिन से हो रही है, जानें इस माह का महत्व.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:14 AM IST
Kartik Maas 2025 Start Date: हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत महत्व है. कार्तिक माह को विष्णु जी का प्रिय माह बताया गया है. हिंदू कैलेंडर की मानें तो साल का आठवां महीना यानी कार्तिक माह में स्नान, दान और पूजा करने से आगे के आने वाले समय बेहतर होते हैं. इस माह में हिंदू धर्म के बड़े त्योहार आते हैं. मान्यातानुसार भगवान विष्णु इस माह में जल में वास करते हैं. आइए जानें पवित्र महीनों में से एक कार्तिक माह इस साल 2025 में कब से शुरू हो रहा है और कौन कौन से व्रत इस माह में पड़ रहे हैं.

कब से शुरू हो रहा है कार्तिक माह?
साल 2025 में कार्तिक माह 8 अक्टूबर, दिन बुधवार को शुरू हो रहा है और इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ रहे हैं. इसके साथ ही इस माह का महत्व इस कारण भी कई गुणा बढ़ जाता है क्योंकि सृष्टि के पालनहार श्रीहरि विष्णु 4 माह की योगनिद्रा के बाद इसी कार्तिक माह में जागृत होते हैं. इस माह में भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान है. विष्णु जी की पूजा करने वाले साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

कार्तिक मास में कौन सा काम करना अति शुभ होता है?

  • कार्तिक मास में हर दिन सुर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से मन शुद्ध रहता है और तन में फूर्ति बनी रहती है.

  • कार्तिक मास में जो भी साधक दान-पुण्य करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है.

  • कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है. अगर विधि अनुसार पवित्र नदियों के किनारे दीया जलाएं तो जीवन में प्रकाश बना रहता है.

  • कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है. ऐसा करने से मन की शुद्धि होती 

  • कार्तिक मास में तुलसी देवी की आराधना करने और शाम के समय पौधे के सामने दीया जलाने से एक साथ मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं.

कार्तिक मास में कौन से महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ रहे हैं?
करवाचौथ, धनतेरस, दीपावली
गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा
गोपाष्टमी, प्रबोधिनी एकादशी
कार्तिक पूर्णिमा, गुरुनानक जयंती

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Kartik Maas 2025

;