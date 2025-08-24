Karwa Chauth 2025: इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025: इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री

Karwa Chauth 2025 Puja Samagri List: करवा चौथ व्रत पर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का संकल्प करती हैं. महिलाएं इस दिन चंद्रमा के निकलने तक निर्जला व्रत का संकल्प करती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:26 PM IST
Karwa Chauth 2025
Karwa Chauth 2025

Karwa Chauth 2025 Kab Hai: करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती है.इस व्रत को चंद्रमा के निकलने तक निर्जला ही रखा जाता है. चंद्रमा देखकर ही व्रत खोला जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल कब करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और करवा चौथ की पूजा विधि क्या है ये जानेंगे. साथ इस कड़ी में जानेंगे कि करवा चौथ के लिए किन पूजन सामग्री की जरूरत पड़ेगी. 

करवा चौथ व्रत की पूजा विधि (Karwa Chauth 2025 Puja Vidhi)
सूर्योदय से पहले उठे और स्नान कर 'सरगी' का सेवन कर लें. 
इसके बाद मन ही मन व्रत का संकल्प करें. 
शाम के समय पूजा की तैयार कर लें और खुद भी तैयार हो जाएंगे.
सुंदर और साफ कपड़ पहनें और सोलह शृंगार करें.
एक वेदी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर करवा माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.
पूजा की थाली में सामग्री सजा लें. जैसे- करवा, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, धूप, फूल, मिठाई व फल.
इसके अलावा पूजा में करवा चौथ की कथा की पुस्तक रखें. पानी से लोटा भर लें. 
अब गणेश जी की पूजा करें. महिलाएं साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनें सुनाएं. 
रात में चंद्रोदय होने पर छलनी/(चलनी) से चंद्रमा देखें फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखें.
इसके बाद, चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें.
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें, इसके लिए पति के हाथों से पानी पीएं और मिठाई खाएं. 
इस दिन व्रत खोलने के बाद हल्का भोजन करें और तामसिक चीजों का सेवन न करें.
 
करवा चौथ व्रत शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय (Karwa Chauth 2025 Date)
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि  09 अक्टूबर को रात के 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को शाम के 07 बजकर 38 मिनट पर तिथि का समापन होगा. इस तरह 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर्व मनाया जाएगा और व्रत रखा जाएगा.

करवा चौथ 2025 मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Shubh Muhurat And Moon Time)
पूजा का शुभ मुहूर्त- 10 अक्टूबर शाम 05:57 से लेकर 07:11 तक
पूजा के लिए कुल अवधि- 1 घंटा 15 मिनट
चंद्रोदय का समय- रात करीब 08:13 मिनट (शहर के अनुसार समय में कुछ मिनट का बदल सकता है.)

पूजा सामग्री (Karwa Chauth 2025 Puja Samagri)
सरगी के लिए- 
यह विशेषकर बहूओं को सास भेंट देती है. जिसमें फेनिया, नए कपड़े, मेवे, श्रृंगार की चीजें, शगुन और फल आदि.

पूजा के लिए सामग्री (Karwa Chauth 2025 Puja Vidhi)
करवा (मिट्टी का कलश), दीपक और धूप, रोली, चंदन और (अक्षत)
तांबे या पीतल का लोटा, फूल और माला
 मिठाई, फल और मेवे
बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, पायल और अन्य सुहाग की सामग्री.
करवा चौथ की कथा की पुस्तक, छलनी/(चलनी)
शुद्ध जल, दूध आदि.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना शुभ या अशुभ? जानिए इसके चौंकाने वाले संकेत!

Astro Tips: इन 5 पेड़-पौधों में कलावा बांधने से मां लक्ष्मी घर में रखती हैं कदम, ग्रहों के दोष से मिलेगी मुक्ति!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...

Karwa chauth 2025

;