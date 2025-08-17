Mahalaxmi Vrat 2025: महालक्ष्मी व्रत अगस्त में कब से, जानें सही डेट पूजा की विधि और मुहूर्त, निर्धन के घर जाकर धन भरती हैं मां लक्ष्मी

Mahalaxmi Vrat 2025: महालक्ष्मी व्रत करना आर्थिक संकटों से पार पाने का एक बहुत ही कारगर उपाय है. इस व्रत को करने से दुखों से मुक्ति मिलती है. इस साल भी अगस्त एक आखिरी दिन से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहा है.
Mahalaxmi Vrat 2025: धन, सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं खुल रहा है और किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे जातकों को महालक्ष्मी व्रत का संकल्प करना चाहिए. इस साल महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से शुरू हो रही है और 14 सितंबर 2025 को व्रत का समापन हो रहा है. ध्यान दें कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है. 16 तिथियों में माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा अर्चना की जाती है. वहीं संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत के दिन केवल 15 होते हैं. मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी धनवान हो जाता है. आर्थिक स्थिति में दिनोदिन सुधार होने लगता है.
महालक्ष्मी व्रत 2025 मुहूर्त
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात को 10.46 मिनट पर शुरू हो रही है और अगले दिन 1 सितंबर 2025 को तिथि का समापन सुबह 12.57 मिनट पर हो रही है. इस तिथि पर चंद्रोदय का समय दोपहर 01.11 बजे होगा.
कुल 15 दिन व्रत न सकें तो क्या करें
वैसे तो यह व्रत धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए देवी महालक्ष्मी के निम्मित किया जाता है. लेकिन अगर आप पूरे 15 दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शुरू या आखिरी के 3 व्रत रख सकते हैं. इससे व्रत पूरा माना जाएगा.
महालक्ष्मी पूजा की विधि
महालक्ष्मी व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलेगा ऐसे में व्रत पूरा हो जाए तो वस्त्र से एक मंडप बनवाएं.
उसमें लक्ष्मीजी की एक प्रतिमा को स्थापित करें. माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान ककराएं.
लक्ष्मीजी को सोलह प्रकार से पूजा करें.
रात के समय तारागणों को अर्घ्य दें और मां लक्ष्मी की प्रार्थना करें.
व्रती महिलाएं ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे हवन करवाएं साथ ही हवन में खीर की आहुति दें.
चन्दन, ताल, पत्र से लेकर पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत के साथ ही सुपारी, नारियल और कई और चीजें नये सूप में सोलह की संख्या में रखें.
इसके बाद दूसरे नये सूप से इन चीजों को ढकें और फिर इसे लक्ष्मीजी को समर्पित कर दें साथ ही लक्ष्मीजी के मंत्र का जाप करें.
अब 4 ब्राह्मण और सोलह ब्राह्मणियों को भोजन करावाएं और दक्षिणा देकर विदा करें, इसके बाद स्वयं भोजन करें.
जो लोग इस विधि से व्रत करते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं.
लक्ष्मीजी को समर्पित मंत्र-
क्षीरोदार्णवसम्भूता लक्ष्मीश्चन्द्र सहोदरा।
व्रतेनाप्नेन सन्तुष्टा भवर्तोद्वापुबल्लभा।।
