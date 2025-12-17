Mundan Ceremony: व्यक्ति की पिछली कई योनियों से है मुंडन संस्कार का कनेक्शन, खाली सिर पर स्वास्तिक लिखने का भी है गहरा अर्थ!

Mundan Ceremony Kya Karna Chahiye: हिन्दू धर्म में मुंडन संस्कार का बहुत महत्व है. 16 संस्कारों में से एक मुंडन संस्कार में बच्चे के सिर से पहली बार बाल काटे जाते हैं और पूरे सिर से बालों को हटा दिया जाता है. इसका एक और नाम चूडामणि संस्कार है जिसे जन्म के तीसरे या पांचवें साल में करने का विधान है. मुंडन संस्कार के बाद बच्चे के खाली सिर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है और माथे पर ही स्वास्तिक का शुभ चिह्न भी बनाया जाता है. आइए विस्तार से जानें मुंडन क्यों किया जाता है, इसका पूर्व जन्म या पूर्व के योनियों से क्या संबंध है और क्यों माथे पर स्वास्तिक बनाया जाता है.

मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है?

वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो गर्भ के बाल कीटाणु या अन्य गंदगियों और अशुद्धियों से भरे होते हैं, ऐसे में इन बालों को जड़ से काटकर ही अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है. वैदिक मान्यताओं की मानें तो बच्चे के सिर पर जो गर्भ के बाल होते हैं वे कई योनियों से गुजरकर वर्तमान जीवन में आते है जिससे वो नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने साथ लेकर आते हैं. ऐसे में इन बालों को बच्चे के सिर से उतार दिया जाता है. इससे दो बातें होती हैं. एक तो बच्चे पूर्व जन्मों से नाता टूट जाता है और दूसरा ये कि पूर्व जन्मों के पाप भी बच्चे से दूर हो जाते हैं. ऐसे यह कहा जा सकता है कि एक नवजात बच्चे का मुंडन संस्कार करके उसे उसके पूर्व जन्मों से छुटकारा दिलाया जाता है ताकि इस जन्म में उसका मन स्थिर और शांत रहे.

मुंडन के बाद हल्दी का लेप क्यों?

मुंडन के बाद बच्चे के सिर पर हल्दी का लेप लगाने की विधि की जाती है और सिर पर स्वास्तिक चिह्न भी बनाया जाता है. इस विधि को करने के पीछे भी एक बड़ा कारण है. दरअसल हल्दी गुरु बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, यह ग्रह मांगलिक और शुभ कार्यों का कारक हैं. ऐसे में जब बचेचो के सिर पर हल्दी लगाई जाती है तो बच्चे के जीवन में शुभ और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. वहीं स्वास्थ्य के अनुसार देखें तो बाल उतारते से समय अगर बच्चे को कहीं छिला हो या उस्तरा लगा हो तो उसके लिए एहतियात बरतते हुए पूरे सर में हल्दी का लेप लगाया जाता है क्योंकि हल्दी को एक एंटी सेप्टिक की तरह उपयोग में लाया जाता है.

मुंडन के बाद स्वास्तिक चिह्न क्यों?

वहीं जिस जगह पर स्वास्तिक चिह्न बनाया जाता है वहां पर सहस्रार चक्र होता है जिसका संबंध दिव्यता से है, यह स्थान ही मनुष्य की आध्यात्मिक बनाता है. स्वास्तिक चार बिंदु बच्चे का दिमाग केंद्रित करने में सहायक होते है और चारों दिशाओं से उर्जा को आकर्षित कर एक जगह पर उसे केंद्रित करने में भी सहायक होते हैं.

