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विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों को हल्दी लगाने का क्या है कारण, किन 7 भोग से प्रसन्न होते हैं भगवान विश्वकर्मा?

Bhog Ideas For Vishwakarma Puja 2026: देवों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आज पूजा है. पूजा के समय भगवान को उनके कौन से प्रिय भोग अर्पित करें और विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों को हल्दी क्यों लगाया जाता है? आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 17, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:12 AM IST
विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों को हल्दी लगाने का क्या है कारण, किन 7 भोग से प्रसन्न होते हैं भगवान विश्वकर्मा?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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