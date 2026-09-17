/विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों को हल्दी लगाने का क्या है कारण, किन 7 भोग से प्रसन्न होते हैं भगवान विश्वकर्मा?

Vishwakarma Puja 2026: आज बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाया जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज घर से लेकर फैक्ट्री और ऑफिस तक की सभी मशीनों को बंद रखा जाता है और फिर इन मशीनों की विधि-विधान से पूजा की जाती है. विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीन पर फूलों की माला चढ़ाने का विधान है और हल्दी का टीका भी किया जाता है. ऑटो-रिक्शा और सभी गाड़ियों के बोनट पर हल्दी चंदन और रोली का टीका किया जाता है. वास्तुकार और शिल्पकार अपने सामान और औजारों की पूजा कर उन्हें हल्दी का टीका करते हैं. आइए इस लेख में जानें कि विश्वकर्मा पूजा पर भगवान विश्वकर्मा को क्या भोग लगाएं और इस दिन क्यों मशीनों को हल्दी लगाई जाती है.
हिंदू मान्यताओं में हल्दी को एक बहुत ही पवित्र और शुभ वस्तु के रूप में देखा जाता है. लगभग हर शुभ और मांगलिक कार्यों में इसे उपयोग किया जाता है. इसी तरह विश्वकर्मा पूजा के मौके पर मशीनों को हल्दी लगाकर कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है.
विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों व औजारों को हल्दी लगाने के पीछे का कारण ये है कि इन मशीनों को भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप मानकर उन्हें सम्मान दिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यं में सफलता मिलती है, काम करते समय सुरक्षा बनी रहती है और समृद्धि में वृद्धि होती है.
विश्वकर्मा पूजा में मशीनों को हल्दी लगाना केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि ऐसा करना इस बात का प्रतीक है कि ये मशीनें और औजार केवल लोहे या प्लास्टिक की चाजें नहीं बल्कि हमारे कर्म और प्रगति से जुड़े हैं.
धार्मिक मान्यता है कि हल्दी मशीनों को लगाने से कार्यस्थल और उपकरणों के आसपास से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है. दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है और भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनी रहती है.
हिंदू धर्म में हल्दी को अति शुभ माना जाता है. मशीनों और औजारों के जरिए घर चलता है ऐसे में इन्हें देवतुल्य मानते हुए हल्दी का टीका लगाने की परंपरा है. ऐसा कर हम मशीनों को सम्मान देते हैं.
भगवान विश्वकर्मा को बूंदी के लड्डू बेहद प्रिय हैं. उन्हें यह भोग जरूर लगाएं.
भगवान विश्वकर्मा को चावल की खीर या सूजी का हलवा भोग में अर्पित करें.
भगवान विश्वकर्मा को को कई जगहों पर भोग के रूप में पूरी और सब्जी भी चढ़ाया जाता है.
भगवान विश्वकर्मा को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बना पंचामृत भोग में चढ़ाया जाता है.
भगवान विश्वकर्मा को पूजा के समय मौसमी फल और नारियल का भोग में अर्पित करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)