/विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों को हल्दी लगाने का क्या है कारण, किन 7 भोग से प्रसन्न होते हैं भगवान विश्वकर्मा?

Vishwakarma Puja 2026: आज बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाया जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज घर से लेकर फैक्ट्री और ऑफिस तक की सभी मशीनों को बंद रखा जाता है और फिर इन मशीनों की विधि-विधान से पूजा की जाती है. विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीन पर फूलों की माला चढ़ाने का विधान है और हल्दी का टीका भी किया जाता है. ऑटो-रिक्शा और सभी गाड़ियों के बोनट पर हल्दी चंदन और रोली का टीका किया जाता है. वास्तुकार और शिल्पकार अपने सामान और औजारों की पूजा कर उन्हें हल्दी का टीका करते हैं. आइए इस लेख में जानें कि विश्वकर्मा पूजा पर भगवान विश्वकर्मा को क्या भोग लगाएं और इस दिन क्यों मशीनों को हल्दी लगाई जाती है.