कुंडली में क्या होता है त्रिज्येष्ठ दोष, शादी से पहले जान लें इससे जुड़ी जरूरी बात

Trijyeshtha Dosh in kundli: हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, विवाह के समय यदि तीन विशेष स्थितियां एक साथ आ जाएं. जैसे ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ नक्षत्र, और वर-वधू दोनों का ज्येष्ठ संतान (यानि परिवार में सबसे बड़ा/बड़ी होना) तो इसे त्रिज्येष्ठ दोष कहा जाता है. ऐसी स्थिति में विवाह करना अशुभ माना गया है क्योंकि यह दोष वैवाहिक जीवन में संघर्ष, विवाद और पारिवारिक कलह को जन्म दे सकता है. इसलिए इस दोष को कुंडली के सबसे अशुभ दोषों में एक माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में त्रिज्येष्ठ दोष क्या होता है और इसका दांपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा.

गंभीर होता है कुंडली का त्रिज्येष्ठ दोष

गर्ग संहिता में भी त्रिज्येष्ठ दोष को गंभीर माना गया है. ऋषि गर्ग के अनुसार, यदि किसी ज्येष्ठ कन्या का विवाह किसी ज्येष्ठ पुत्र से ज्येष्ठ मास में किया जाए, तो यह और भी अधिक दोषपूर्ण होता है. इसलिए ऐसी स्थिति में विवाह करने से बचना चाहिए. हालांकि, यदि वर या वधू में से केवल कोई एक ही ज्येष्ठ संतान हो, तो ज्येष्ठ मास में विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता. उस स्थिति में त्रिज्येष्ठ दोष नहीं बनता और विवाह शुभ माना जा सकता है.

ज्योतिष में क्या हैं त्रिज्येष्ठ दोष के उपाय

यदि जन्म के समय किसी प्रकार का दोष बन गया हो और वह अशौच (शुद्धिकरण) के दिनों के बाद ज्ञात हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. शुद्धि काल समाप्त होने के बाद किसी भी शुभ तिथि या मुहूर्त में इस दोष का शांति विधान कराया जा सकता है. इस निवारण के लिए सबसे पहले धान की ढेरी बनाकर उस पर चार कलशों की स्थापना की जाती है. इसके बाद त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और देवताओं के राजा इंद्र की विधिवत पूजा की जाती है. पूजन के दौरान रुद्र सूक्त और शांति सूक्त का पाठ करवाना चाहिए व अंत में हवन कराना आवश्यक होता है. यह पूजा किसी योग्य पंडित या पुरोहित से परामर्श करके, सही शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए. यदि यह दोष जन्म के समय नहीं पता चल पाया और बाद में इसका ज्ञान हुआ, तब भी इसका समाधान संभव है. उचित विधि और श्रद्धा के साथ बाद में भी यह शांति अनुष्ठान संपन्न किया जा सकता है.

