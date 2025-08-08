कुंडली में क्या होता है त्रिज्येष्ठ दोष, शादी से पहले जान लें इससे जुड़ी जरूरी बात
कुंडली में क्या होता है त्रिज्येष्ठ दोष, शादी से पहले जान लें इससे जुड़ी जरूरी बात

Tri Jyeshta Dosh in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्व कुंडली के शुभ और मांगलिक योगों का है, उतना ही महत्व कुंडली के प्रमुख दोषों का भी है. कहते हैं कि अगर कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी नहीं है तो आर्थिक जीवन से लेकर वैवाहिक जीवन तक पर असर डालता है. आइए जानते हैं कि कुंडली का त्रिज्येष्ठ दोष क्या है इसका वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Reported By: Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:21 PM IST
कुंडली में क्या होता है त्रिज्येष्ठ दोष, शादी से पहले जान लें इससे जुड़ी जरूरी बात

Trijyeshtha Dosh in kundli: हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, विवाह के समय यदि तीन विशेष स्थितियां एक साथ आ जाएं. जैसे ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ नक्षत्र, और वर-वधू दोनों का ज्येष्ठ संतान (यानि परिवार में सबसे बड़ा/बड़ी होना) तो इसे त्रिज्येष्ठ दोष कहा जाता है. ऐसी स्थिति में विवाह करना अशुभ माना गया है क्योंकि यह दोष वैवाहिक जीवन में संघर्ष, विवाद और पारिवारिक कलह को जन्म दे सकता है. इसलिए इस दोष को कुंडली के सबसे अशुभ दोषों में एक माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में त्रिज्येष्ठ दोष क्या होता है और इसका दांपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा. 

गंभीर होता है कुंडली का त्रिज्येष्ठ दोष

गर्ग संहिता में भी त्रिज्येष्ठ दोष को गंभीर माना गया है. ऋषि गर्ग के अनुसार, यदि किसी ज्येष्ठ कन्या का विवाह किसी ज्येष्ठ पुत्र से ज्येष्ठ मास में किया जाए, तो यह और भी अधिक दोषपूर्ण होता है. इसलिए ऐसी स्थिति में विवाह करने से बचना चाहिए. हालांकि, यदि वर या वधू में से केवल कोई एक ही ज्येष्ठ संतान हो, तो ज्येष्ठ मास में विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता. उस स्थिति में त्रिज्येष्ठ दोष नहीं बनता और विवाह शुभ माना जा सकता है.

ज्योतिष में क्या हैं त्रिज्येष्ठ दोष के उपाय

यदि जन्म के समय किसी प्रकार का दोष बन गया हो और वह अशौच (शुद्धिकरण) के दिनों के बाद ज्ञात हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. शुद्धि काल समाप्त होने के बाद किसी भी शुभ तिथि या मुहूर्त में इस दोष का शांति विधान कराया जा सकता है. इस निवारण के लिए सबसे पहले धान की ढेरी बनाकर उस पर चार कलशों की स्थापना की जाती है. इसके बाद त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और देवताओं के राजा इंद्र की विधिवत पूजा की जाती है. पूजन के दौरान रुद्र सूक्त और शांति सूक्त का पाठ करवाना चाहिए व अंत में हवन कराना आवश्यक होता है. यह पूजा किसी योग्य पंडित या पुरोहित से परामर्श करके, सही शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए. यदि यह दोष जन्म के समय नहीं पता चल पाया और बाद में इसका ज्ञान हुआ, तब भी इसका समाधान संभव है. उचित विधि और श्रद्धा के साथ बाद में भी यह शांति अनुष्ठान संपन्न किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

