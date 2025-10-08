Trikal Sandhya: क्या होती है 'त्रिसंध्या' साधना? जानिए इसके वैदिक कारण और फायदे

Trikal Sandhya Puja Rituals Vidhi: त्रिसंध्या या त्रिकाल संध्या एक प्राचीन वैदिक साधना है, जिसमें दिन के तीन शुभ समय- प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या और सायं संध्या- में ईश्वर का स्मरण, ध्यान, जप और प्रार्थना की जाती है. यह सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, प्राण और आत्मा की शुद्धि तथा संतुलन स्थापित करने की गहन साधना है. कहते हैं कि जो कोई तीनों समय संध्या वंदन-पूजन कहते हैं, उन्हें देवी-देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है. साथ ही ऐसे जातकों का जीवन खुशहाल रहता है. घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि त्रिकाल संध्या क्या होती है, इसकी विधि क्या है और इससे क्या लाभ होते हैं.

क्या होती है त्रिकाल संध्या पूजा?

‘त्रिसंध्या’ शब्द तीन संधियों या समयों (सुबह, दोपहर और शाम) को दर्शाता है. प्रातः संध्या सूर्योदय से पूर्व का समय होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप से दिन की शुरुआत की जाती है. मध्यान्ह संध्या लगभग दोपहर 12 बजे की जाती है, जो कार्य और कर्म के संतुलन को बनाए रखती है. सायं संध्या सूर्यास्त से पूर्व की जाती है, जिससे दिनभर की थकान मिटती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

इन तीनों संधियों में की जाने वाली साधना सूर्य की गति के तीन चरणों पर आधारित होती है. यह ब्रह्मचेतना से जुड़ने और आत्मिक जागरण का माध्यम है. वैदिक काल में ऋषि, ब्राह्मण, गृहस्थ और तपस्वी सभी त्रिसंध्या का पालन करते थे, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में यह परंपरा धीरे-धीरे कम होती जा रही है.

त्रिसंध्या का आध्यात्मिक महत्व

मनुस्मृति में उल्लेख है- “संध्यामुपासते ये तु द्विजातयः सदा नृप, ते एव ब्रह्मलोकेषु गमिष्यन्ति न संशयः।” अर्थात् जो साधक नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं. प्रातः संध्या से मन की शुद्धि और दिन की ऊर्जा सकारात्मक होती है. मध्यान्ह संध्या आत्मबल और कर्म में संतुलन लाती है, जबकि सायं संध्या से मानसिक शांति और रात्रि की सुरक्षा मिलती है. त्रिसंध्या का नियमित अभ्यास सत्व, रज और तम- इन तीनों गुणों के संतुलन को बनाए रखता है और पंचकोशों की शुद्धि में सहायक होता है.

त्रिसंध्या करने की विधि

इस साधना के लिए शांत और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए. उचित स्थान का चयन करने के बाद सूर्य की दिशा में मुख करके कुश या ऊन के आसन पर बैठें. गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करें. इसके बाद कुछ समय मौन ध्यान करें और सूर्य की ऊर्जा को हृदय में अनुभव करें. प्रातः और सायं संध्या के समय जल में पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है.

त्रिसंध्या वंदन के फायदे

नियमित रूप से त्रिसंध्या करने से मन की शांति और एकाग्रता में वृद्धि, आत्मबल और निर्णय क्षमता में सुधार, कर्मों की शुद्धि और ब्रह्मचेतना से जुड़ाव, दिनचर्या में अनुशासन और सकारात्मकता, मानसिक थकान और तनाव में कमी, नींद की गुणवत्ता में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

