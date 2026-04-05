Puja Rituals: मूर्ति और यंत्र पूजा में क्या है अंतर? जानें किस पूजा से मिलता है सबसे अधिक लाभ

Murti and Yantra Puja: भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मनोकामना पूर्ति और ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यंत्रों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है. जहां धन और ऐश्वर्य के लिए महालक्ष्मी या कुबेर यंत्र की स्थापना की जाती है, वहीं मंगल दोष के निवारण के लिए 'मंगल यंत्र' का सहारा लिया जाता है. यंत्र केवल धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि विशेष मंत्रों, गुप्त चिन्हों और ज्यामितीय आकृतियों का एक शक्तिशाली संगम होते हैं, जो साधक को शीघ्र फल प्रदान करते हैं. इसके अलावा हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का भी विशेष महत्व है. ऐस में आइए जानत हैं कि यंत्र पूजा क्या है, मूर्ति पूजा और यंत्र पूजा में अतर किया है, साथ ही किस पूजा से सबसे अधिक लाभ मिलता है.

यंत्र वास्तव में क्या हैं?

यंत्र एक प्रकार की संरचना जैसा बना होता है, जिन्हें रेखाओं, बिंदुओं, अंकों और विशेष चिन्हों के माध्यम से तैयार किया जाता है. यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है. जटिल यंत्र अंक और आकृतियों के मेल से बनते हैं, जिनका निर्माण और उपयोग दोनों ही कठिन होता है. अंक यंत्र में विशेष अंकों का प्रयोग किया जाता है. इनका निर्माण और साधना तुलनात्मक रूप से आसान होती है.

यंत्र कैसे करता है ऊर्जा का संचार

यंत्रों का निर्माण किसी साधारण समय पर नहीं, बल्कि विशेष नक्षत्रों और शुभ मुहूर्त में किया जाता है. जब इन आकृतियों के भीतर मंत्रों और शब्दों को अंकित कर उन्हें विधि-विधान से जाग्रत किया जाता है, तो वे एक रिसीवर की तरह कार्य करने लगते हैं. ये यंत्र ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण की शक्तियों को खींचकर सीधे साधक तक पहुंचाते हैं, जिससे कार्य सिद्ध होने लगते हैं.

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दुधारी तलवार है यंत्र साधना

यंत्र साधना एक दुधारी तलवार की तरह है. अगर इसका प्रयोग सही विधि और शुद्धता के साथ किया जाए, तो यह सोए हुए भाग्य को भी जगा सकता है. यंत्र ग्रहों की ऊर्जा को आपके अनुकूल बनाने में सक्षम हैं. लेकिन अगर यंत्र के निर्माण में कोई त्रुटि रह गई हो या उसे स्थापित करने की विधि गलत हो, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी बहुत तेजी से सामने आते हैं.

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क्या है मूर्ति पूजा और यत्र पूजा में अंतर?

मूर्ति पूजा (भक्ति मार्ग)- यह ईश्वर का साकार रूप है. इसमें मुख्य रूप से भाव और श्रद्धा काम करती है. यह हृदय से भगवान को महसूस करने का आसान रास्ता है, जहां भक्त और भगवान के बीच प्रेम का संबंध होता है.

यंत्र पूजा (शक्ति विज्ञान)- यह ईश्वर का निराकार या गणितीय रूप है. यह ऊर्जा और तकनीक पर आधारित है. यंत्र एक यंत्र की तरह ब्रह्मांडीय शक्तियों को खींचकर कार्य सिद्ध करता है, जिसमें विधि और सटीकता अनिवार्य है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)