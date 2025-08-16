Ravivar Ke Niyam: रविवार को न करें ये काम, वरना धन की बर्बादी है पक्की, घटने लगेगा सम्मान!
Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:12 PM IST
Ravivar Ke Niyam: सनातन धर्म में रविवार के दिन को  सूर्य देव के लिए समर्पित किया गया है. मान्यता है कि  सूर्य देव की कृपा जिस भी साधक पर हो उसको यश, प्रसिद्धि, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है. रविवार को सुबह स्नान करने के बाद अगर एक तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ्य दें तो इससे करियर और कारोबार में सफलता प्राप्त हो सकती है. हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जिनको रविवार के दिन करना वर्जित माना गया है. आइए जानें ये काम कौन से हैं. 

न करें ये कार्य

  1. रविवार को लोहे से बनी चीजें बिल्कुल न खरीदें, कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो सकती है. 

  2. रविवार के दिन गाड़ी न खरीदें. इस दिन गाड़ी खरीदने से उस गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है.

  3. रविवार के दिन भूल कर भी पश्चिम दिशा की ओर से यात्रा न करें. किसी जरूरी काम से अगर यात्रा करनी ही है तो घी का सेवन करके ही घर से निकलें.

  4. रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा-अर्चना न करें. ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है.

  5. रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं. 

  6. रविवार के दिन अपने बाल न कटवाएं. ऐसा करने से सूर्य कमजोर होता है और सम्मान कम होता है.

  7. रविवार के दिन काले व नीले रंग के कपड़े धारण न करें.

  8. सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर रविवार को लाल रंग के कपड़े पहने तो लाभ होगा. 

  9. रविवार के दिन मांस-मदिरा का भूलकर भी सेवन न करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukrawar Upay: शुक्रवार को घर में रख दें यह चमत्कारी पोटली, भरने लगेगा आपका बैंक अकाउंट!

;