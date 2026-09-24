/Ganesh Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले बप्पा के कान में क्या बोलें? जानें गणेश विसर्जन पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी उत्सव में भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं, बप्पा को बड़े-बड़े पंडालों में स्थापित किया जाता है और फिर हर दिन विधि-विधान से पूजा और आरती कर भोग अर्पित किए जाते हैं. बप्पा को गणेश चतुर्थी पर जिस सम्मान और भक्तिभाव से घर लाया जाता है उसी भाव के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदाई दी जाती है. इस साल अनंत चतुर्दशी पर यानी 25 सितंबर को मुख्य गणेश विसर्जन है. आइए इस लेख में जानें कि विसर्जन से पहले गणेश जी के कान में क्या बोलें ताकि बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त हो सके.