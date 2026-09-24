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Ganesh Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले बप्पा के कान में क्या बोलें? जानें गणेश विसर्जन पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

Ganesh Visarjan 2026 Niyam: गणेश विसर्जन से पहले बप्पा के कान में क्या बोलें ताकि उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें साथ ही विसर्जन मंत्र भी जान लें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 24, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:46 PM IST
Ganesh Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले बप्पा के कान में क्या बोलें? जानें गणेश विसर्जन पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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