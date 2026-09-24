/Ganesh Visarjan 2026: गणपति विसर्जन से पहले बप्पा के कान में क्या बोलें? जानें गणेश विसर्जन पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी उत्सव में भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं, बप्पा को बड़े-बड़े पंडालों में स्थापित किया जाता है और फिर हर दिन विधि-विधान से पूजा और आरती कर भोग अर्पित किए जाते हैं. बप्पा को गणेश चतुर्थी पर जिस सम्मान और भक्तिभाव से घर लाया जाता है उसी भाव के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदाई दी जाती है. इस साल अनंत चतुर्दशी पर यानी 25 सितंबर को मुख्य गणेश विसर्जन है. आइए इस लेख में जानें कि विसर्जन से पहले गणेश जी के कान में क्या बोलें ताकि बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त हो सके.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणेश विसर्जन से पहले बप्पा के दाहिने कान में तीन बातें बोले. बप्पा के कान में धीरे से कही गई बात सीधे उन तक पहुंचती है. अपनी बात बप्पा से कहते हुए अपने हाथ से मुंह और बप्पा के कान को थोड़ा ढक लें. इसके बाद धीरे से अपनी बात बप्पा तक पहुंचाएं.
विसर्जन से पहले बप्पा के कान में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं. अपनी विशेष इच्छा या प्रार्थना जो चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसे भगवान गणेश के कान में धीरे से कहें और उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें.
विसर्जन से पहले बप्पा के कान में धीरे से क्षमा याचना करें. पूजा के दौरान हुई किसी भी तरह की भूल-चूक के लिए क्षमा मांगने से बप्पा क्षमा कर देंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे.
बप्पा के कान में धीरे से उन्हें अगले साल फिर से आने का निमंत्रण दें. अगले बरस तू जल्दी आना कहें या पुनरागमनाय च कहें. गणेश जी इससे प्रसन्न होते हैं.
गणेश जी या किसी भी देवी-देवता को विदाई देते समय एक शक्तिशाली मंत्र का जाप जरूर करें. इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करते हुए भगवान से अपनी पूजा और समर्पण को स्वीकार करने से लेकर मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की जाती है.
मंत्र है-
“ॐ यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्।
इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनरपि पुनरागमनाय च॥”
गणेश विसर्जन इस साल शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को किया जाएगा. विसर्जन पूजा का मुहूर्त सुबह 06:11 बजे से लेकर सुबह 11:06 बजे तक होगा. भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर गणेश विसर्जन करने का विधान है और इस तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2026 को रात 11:18 बजे से हो रही है और तिथि का समापन 25 सितंबर 2026 को रात 11:08 बजे होगा.
(Disclaimer: ये जानकारी वैदिक ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं के साथ ही सामान्य जनश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है. किसी भी पूजा-पाठ या मंत्र जाप को करने से पहले अपने स्थानीय पुरोहित, पंडित या धर्मगुरु से सलाह अवश्य लें.)