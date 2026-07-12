/एक ही दिन पड़ रहे हैं महादेव को समर्पित दो व्रत, जानें आषाढ़ मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर क्या करें दान

प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल के अनुसार आज 12 जुलाई को ही प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. रविवार दिन होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-उपासना करने से घर में सुख-शांति आती है. परिवार में खुशहाली बनी रहती है और जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं. रवि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में पूजा की जाएगी जिसके लिए शुभ मुहूर्त 12 जुलाई 2026 को शाम 07:20 बजे से लेकर रात के 09:30 बजे तक होगा.आती है और जीवन की परेशानियां दूर होने की कामना की जाती है।