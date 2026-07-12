/एक ही दिन पड़ रहे हैं महादेव को समर्पित दो व्रत, जानें आषाढ़ मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर क्या करें दान

आज यानी 12 जुलाई 2026 का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आज शिव जी को समर्पित एक साथ दो व्रत हैं रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि. इन दोनों व्रतों का संयोग आज के दिन को पुण्य फलदायी बनाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. वहीं, शाम के बाद या निशिता काल के अनुसार चतुर्दशी तिथि शुरू होने के कारण आज ही मासिक शिवरात्रि व्रत भी रखा जा रहा है.
आषाढ़ माह के इस शुभ दिन पर यानी प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत के संयोग के दिन भगवान शिव की पूजा का समय क्या है और इस दिन किन चीजों का दान करने से शिव जी अति प्रसन्न हो सकते हैं? आइए इस बारे में हम यहां विस्तार से जानें
प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल के अनुसार आज 12 जुलाई को ही प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. रविवार दिन होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-उपासना करने से घर में सुख-शांति आती है. परिवार में खुशहाली बनी रहती है और जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं. रवि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में पूजा की जाएगी जिसके लिए शुभ मुहूर्त 12 जुलाई 2026 को शाम 07:20 बजे से लेकर रात के 09:30 बजे तक होगा.आती है और जीवन की परेशानियां दूर होने की कामना की जाती है।
हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है. नितिशा काल के अनुसार इस तिथि पर शिव भक्त व्रत का संकल्प करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं. शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न होंगे और मनोकामनाएं पूर्ति के लिए आशीर्वाद देंगे. मासिक शिवरात्रि व्रत पर पूजा के लिए निशिता काल में बीच रात्रि को यानी 13 जुलाई की रात को शुभ मुहूर्त है. आधी रात 12:07 बजे से लेकर 12:47 बजे तक भक्त शिव जी की पूजा करेंगे.
अनाज का दान: रवि प्रदोष व मासिक शिवरात्रि पर चावल, गेहूं, दाल आदि अनाज दान करें. घर में अनाज की कभी कमी नहीं होगी.
मिठाई का दान: रवि प्रदोष व मासिक शिवरात्रि पर सफेद मिठाई दान करें. शिव जी प्रसन्न होकर इच्छित वर देते हैं. धन प्राप्ति होगी.
पौधे का दान: रवि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत पर पौधे दान करने से ग्रह दोष दूर होता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती हैं
वस्त्र दान: रवि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत पर सफेद वस्त्र दान करने से सौभाग्य प्राप्त होता है. सेहत की समस्या दूर होती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)