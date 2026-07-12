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एक ही दिन पड़ रहे हैं महादेव को समर्पित दो व्रत, जानें आषाढ़ मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर क्या करें दान

इस साल आषाढ़ माह में 12 जुलाई 2026 को प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत दोनों एक ही पड़ रहे हैं. आइए जानें इस किन चीजों का दान करना अति शुभ होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 12, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:52 AM IST
एक ही दिन पड़ रहे हैं महादेव को समर्पित दो व्रत, जानें आषाढ़ मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर क्या करें दान
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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