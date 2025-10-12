Shakun Apshakun: धनतेरस या दिवाली पर गलती से भी दिख जाएं ये चीजें, तो समझिए पलटने वाली है किस्मत

Diwali Dhanteras 2025 Shakun Apshakun: हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व सिर्फ प्रकाश और उत्सव का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी के स्वागत का पवित्र अवसर भी माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय कुछ विशेष संकेत या शकुन ऐसे होते हैं जो धन, समृद्धि और सौभाग्य के आगमन की ओर इशारा करते हैं. इनमें छिपकली, बिल्ली, उल्लू, छछूंदर और गाय जैसे जीवों का दिखना शुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस या दिवाली पर किन चीजों को दिखने से किस्मत पलट सकती है.

छिपकली का दिखना

शास्त्रों के अनुसार, सामान्य दिनों में तो घर की दीवारों पर छिपकली आसानी से दिखाई देती है, लेकिन धनतेरस से लेकर भाईदूज तक के पांच दिनों में यह प्राणी कम ही नजर आता है. मान्यता है कि यदि धनतेरस या दीपावली की रात किसी घर में छिपकली दिखाई दे जाए, तो यह देवी लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत होता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली दिखने से पूरे साल धन की कमी नहीं रहती और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुराद पूरी करने का उपाय

यदि आपको घर में छिपकली दिखे, तो मंदिर से थोड़ा सा कुंकुम और चावल लें. फिर ‘ॐ महालक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे दूर से छिपकली की ओर हल्के से छिड़कें और अपने मन की मुराद बोलें. कहा जाता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन संबंधी बाधाएं समाप्त होती हैं.

लक्ष्मी प्राप्ति के विशेष उपाय

पूजन में उपयोग किए गए कुंकुम और चावल को लाल कपड़े में बांधकर तीन गांठें लगाएं और तिजोरी में रख दें. पुष्य नक्षत्र के दिन इस पोटली की धूप-अगरबत्ती से पूजा करें. ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

बिल्ली का दिखना

आम दिनों में घर में बिल्ली का प्रवेश अपशकुन माना जाता है, लेकिन दिवाली के दौरान इसका दिखना शुभ होता है. शास्त्रों के अनुसार, यदि दिवाली की रात बिल्ली घर में आए और दूध पी जाए, तो इसे देवी लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है. यह संकेत देता है कि आने वाले साल में घर में समृद्धि बनी रहेगी.

उल्लू का दिखना

माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, इसलिए दिवाली पर इसका दर्शन अत्यंत शुभ माना गया है. यदि दिवाली की रात पूरब दिशा से उल्लू के बोलने या दिखने का संयोग बन जाए, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में साल भर धन की वर्षा होगी और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: अपशकुन मानी जाती हैं जीवन में घटने वाली ये 5 घटनाएं, जानें किन बातों का मिलता है संकेत

छछूंदर का दिखना

घर में छछूंदर या मौल रैट का दिखना आमतौर पर परेशानी का कारण माना जाता है, लेकिन दिवाली के दिन इसका दिखना अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन छछूंदर का दर्शन होने पर अचानक धन लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है.

गाय का दिखना

हिंदू धर्म में गाय को मां के समान पूजनीय माना गया है, लेकिन यदि दिवाली के दिन केसरिया रंग की गाय के दर्शन हो जाएं, तो इसे देवत्व का प्रतीक माना जाता है. शकुन शास्त्र में यह संकेत समृद्धि और सौभाग्य के रूप में वर्णित है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)