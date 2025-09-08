Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के बाद घर को शुद्ध करना बेहद जरूरी, जानें क्या करें और क्या नहीं
Advertisement
trendingNow12912829
Hindi Newsधर्म

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के बाद घर को शुद्ध करना बेहद जरूरी, जानें क्या करें और क्या नहीं

Chandra Grahan Related Rituals: 7 सितंबर 2025 की रात 9 बजकर 57 मिनट पर लगा चंद्रग्रहण देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या करना बेहद जरूरी माना गया है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के बाद घर को शुद्ध करना बेहद जरूरी, जानें क्या करें और क्या नहीं

Rituals After Chandra Grahan: चंद्र ग्रहण को हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात 9 बजकर 57 मिनट से शुरू है और इसकी समाप्ति देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या कौन-कौन से काम निश्चित रूप से करने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि पैराणिक मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा और अशुद्धियां वातावरण में फैल जाती हैं, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद घर और खुद का शुद्धिकरण करना जरूरी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए और इसके बाद शुद्धिकरण का क्या विधान है.

चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें?

शास्त्रों के अनुसार, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान करें. स्नान के बाद साफ व शुद्ध वस्त्र पहनें. इसके बाद घर के मंदिर में रखी मूर्तियों को गंगाजल या स्वच्छ जल से धोकर फिर पूजा करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु, शिव या अपने इष्टदेव का स्मरण करके मंत्र जप या आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा करने के बाद अन्न, फल या दक्षिणा का दान करने से ग्रहण दोष की शांति होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर के शुद्धिकरण का नियम

गंगाजल का छिड़काव- ग्रहण समाप्त होते ही पूरे घर में गंगाजल या तुलसी मिला हुआ जल छिड़कें. ऐसी करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है. 

धूप-दीप जलाना- कपूर, धूप या लोबान जलाकर पूरे घर में घुमाए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

तुलसी और शंख ध्वनि- तुलसी के पौधे को प्रणाम कर उसके पास दीपक जलाएं और शंख बजाएं, इससे वातावरण पवित्र होता है.

खाना बनाना- ग्रहण काल में बना हुआ भोजन अशुद्ध माना जाता है, इसलिए ग्रहण के बाद ताजा भोजन ही ग्रहण करें.

दान- धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण के बाद दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इसलिए ग्रहण की समाप्ति के बाद सुबह में जरुरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और धन दान करें.

यह भी पढ़ें: ग्रहण की समाप्ति के बाद अपनी राशि के अनुसार करें दान, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chandra Grahan 2025

Trending news

'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
;